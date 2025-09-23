Desesperada búsqueda de tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Continúa la búsqueda desesperada de tres jóvenes que desaparecieron el viernes en La Matanza.

Se trata de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20. Sus teléfonos están apagados desde el viernes 19 de septiembre, día en que se les perdió el rastro.

La versión más fuerte es que las dos mayores de edad brindarían servicios de trabajo sexual en la zona de Flores, donde el viernes se iban a reunir con un cliente, que pagaría 300 dólares. Y a ambas chicas se sumó la menor.

"Estamos totalmente deseseperados. Somo familias enteras buscando a las tres chicas y aún no tenemos novedades", dijo a Cadena 3 el primo de una de las jóvenes desaparecidas.

La causa está ahora bajo la responsabilidad del fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, quien lo caratuló como averiguación de paradero.

Las autoridades y la comunidad están alertas ante esta situación, mientras se intensifican los esfuerzos para dar con el paradero de las jóvenes y esclarecer su desaparición.

Informe de Mauricio Conti.