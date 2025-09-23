Córdoba advierte riesgo extremo de incendios forestales hasta el jueves

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba, informan de riesgo extremo de incendios en la provincia para este martes, miércoles y jueves.

El vocero de la secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba, Roberto Schreiner, destacó en Cadena 3 que desde este martes al jueves hay un índice muy alto y extremo para el desarrollo de incendios forestales.

"Por lo tanto, pedimos a la población que recuerde que está prohibido prender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, como también así hacer cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal", agregó.

Asimismo, Schreiner pidió que en caso de que cualquier persona vea una columna de humo, por favor se comunique al 0800–888–38346.

Este aviso resalta la importancia de la precaución ante el aumento de las temperaturas y la sequía.

Informe de Fernando Barrionuevo.