Polémica en Belgrano: el contundente mensaje de Reyna tras los dichos de Real

El difícil presente de Belgrano, que cayó este lunes ante Gimnasia, tomó aún mayor dimensión con las frases que dejó su entrenador, Juan Cruz Real, en conferencia de prensa, donde apuntó contra el delantero peruano Bryan Reyna, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, que no fue tenido en cuenta y no saltó del banco de suplentes.

"Bryan no está dando el 100%. Mientras siga así, conmigo no va a jugar. Tiene que entender que en el fútbol argentino se necesita que juegue por el equipo. Yo lo veo todos los días: no lo da todo. Prefiero poner un pibe que sí sienta la responsabilidad", disparó el técnico.

En sus redes sociales, Reyna se defendió con una publicación en sus historias de Instagram, en donde agradeció al público "pirata" y cruzó, sin nombrarlo, al técnico.

"Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que, puedo decir, es mutuo: estoy enamorado de esta hinchada y tengo muchos sentimientos encontrados por escuchar que gritaban mi nombre. Estoy al 100%, dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B", escribió el atacante.