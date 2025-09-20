A una semana del inicio de La Liga, Atenas cayó ante Quimsa en un amistoso

En la localidad de Bell Ville, Atenas se midió en un amistoso frente a Quimsa de Santiago del Estero y cayó por 86 a 73 en un partido que dejó sensaciones positivas más allá del resultado. El escolta cordobés Santiago Ferreyra se destacó como goleador del conjunto griego con 20 puntos.

El trámite fue equilibrado en la primera mitad, aunque en los minutos finales del segundo cuarto los santiagueños lograron imponer su ritmo para cerrar el parcial 50 a 41. Desde allí, Atenas debió remar de atrás en el marcador.

El equipo cordobés afrontó el encuentro con bajas importantes: el capitán Lucas Arn no fue de la partida por precaución, mientras que el extranjero Nakye Sanders sufrió una torcedura de tobillo en los primeros minutos y tampoco volvió a ingresar.

Pese a esas ausencias, el elenco dirigido por Gustavo Peirone mantuvo la intensidad en el tercer cuarto, pero la mayor rotación de Quimsa terminó siendo determinante. El equipo santiagueño, con más variantes y rodaje, se impuso en el tramo final y aseguró la victoria.

Más allá de la derrota, el cuerpo técnico de Atenas valoró la entrega del plantel y la buena actuación de Ferreyra, que asumió responsabilidades ofensivas. El amistoso sirvió como prueba exigente para el griego, que continúa ajustando detalles de cara a la próxima temporada.