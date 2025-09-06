Whelan y su vuelta a Instituto: "Queremos pelear todas las competiciones"

Gastón Whelan inicia su tercer ciclo en Instituto, tras experiencias en Europa y en Unión de Santa Fe, y ya palpita la nueva temporada del equipo cordobés. Campeón de la Liga Nacional con “La Gloria” en 2022, en una épica final ante Quimsa de Santiago del Estero, el base dialogó con Cadena 3 sobre la pretemporada y los desafíos que se avecinan bajo la conducción del nuevo entrenador, Diego Vadell.

“La verdad que arranca nuestra etapa súper importante de la pretemporada. Se viene un año largo, con varias competiciones y objetivos que tenemos que afrontar, así que es fundamental ponernos bien físicamente para encarar la temporada de la mejor manera”, señaló Whelan, quien destacó el entusiasmo por conocer y adaptarse a la metodología del nuevo DT: “Estamos entrenando y conociendo a Diego Vadell, un entrenador que tiene su librito y su filosofía. Tenemos que estar atentos para incorporarlo lo más rápido posible y poder plasmarlo tanto en los partidos como en el día a día”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El base también remarcó el clima que se vive en el plantel: “Estoy contento por cómo viene y trabaja el grupo. Hay un gran clima de entrenamiento. Los objetivos son claros: Instituto siempre exige estar entre los primeros puestos y pelear todas las competiciones que nos toque afrontar. Este año no será la excepción: vamos a repetir esos objetivos y a tratar de ganar todas las competiciones que tengamos por delante”.

Sobre su regreso al club, Whelan confesó que vestir nuevamente la camiseta de Instituto le genera una emoción especial: “Volver a ponerme estos colores me pone muy contento. Instituto es mi segunda casa, tengo mucho cariño al club, a los hinchas y a la dirigencia. Estoy muy agradecido de que me hayan confiado esta posibilidad nuevamente”.

Con la pretemporada en marcha desde el pasado 25 de agosto, Instituto busca consolidar un equipo competitivo de cara al comienzo de la Liga Nacional, que tendrá su inicio el próximo 24 de septiembre. "La Gloria" además, jugará la siempre exigente Basketball Champions League Américas.

Informe de Ignacio García Iturriza.