El Banco de Alimentos Córdoba extiende la preventa de cajas navideñas

FOTO: Las cajas navideñas del Banco de Alimentos.

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En el marco del Programa Navidad Compartida, desde el Banco de Alimentos Córdoba extendemos la preventa de cajas navideñas que implementamos junto a la red Bancos de Alimentos Argentina y, con ello, la oportunidad para sumar comercios, empresas y familias a una iniciativa solidaria para estas fiestas de fin de año. De esta manera, una elección corporativa o familiar puede convertirse en una oportunidad para acompañar a las organizaciones sociales que reciben alimentos a través de los Bancos de Alimentos y fortalecer una red que trabaja durante todo el año para recuperar alimentos aptos para el consumo y acercarlos a quienes los necesitan.

¿En qué consiste esta propuesta?

Contamos con dos opciones de cajas y no se exige cantidad mínima para realizar el pedido:

? Opción CLÁSICA: Contiene 11 productos de la tradicional mesa navideña. Valor: $30.000

? Opción PREMIUM: Contiene 15 productos de marcas líderes y calidad superior. Valor: $59.500

Beneficios

? Flete sin cargo a partir de las 20 cajas dentro de ciudad de Córdoba y a partir de 100 cajas para el interior provincial.

? Descuentos de hasta el 15% a partir de la reserva de 100 cajas.

? Recibo C, en concepto de donación, para deducir ganancias.

? Existe flexibilidad en el contenido de la caja.

Sumá a tu estrategia de RSE: Cada caja equivale a 50 platos de comida que podemos entregar.

Además, esta edición cuenta con un diseño exclusivo de Milo Lockett, que convierte a la caja en un regalo especial.

¿Quiénes pueden adquirir las cajas navideñas?

La propuesta se extiende a aquellos comercios, empresas y personas particulares que quieran ser parte de una propuesta solidaria inclusiva para este fin de año. Al participar, sólo estarán alimentando su mesa familiar, sino la de miles de comedores y merenderos de nuestra ciudad.

¿Hasta cuándo se pueden reservar?

Hasta fines de noviembre extendemos la preventa exclusiva para empresas, comercios y familias que deseen reservar las cajas navideñas (sin cantidad mínima) abonando al menos el 50% del valor.

Para reservar o solicitar más información, contactarse por WhatsApp a:

Agustina Altamirano | 3512 33-4529

Mariano Jiménez | 3514 08-5316

Más información en: https://bancodealimentoscba.org.ar/cajas-navida

Navidad Compartida es una iniciativa de @redbancosdealimentos en todo el país.

Gracias por apoyar nuestra causa. Tu aporte en la difusión es fundamental.

¡Esperamos puedas sumarte!