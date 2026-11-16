El Banco de Alimentos Córdoba extiende la preventa de cajas navideñas
16/11/2026 | 13:02Redacción Cadena 3
FOTO: Las cajas navideñas del Banco de Alimentos.
En el marco del Programa Navidad Compartida, desde el Banco de Alimentos Córdoba extendemos la preventa de cajas navideñas que implementamos junto a la red Bancos de Alimentos Argentina y, con ello, la oportunidad para sumar comercios, empresas y familias a una iniciativa solidaria para estas fiestas de fin de año. De esta manera, una elección corporativa o familiar puede convertirse en una oportunidad para acompañar a las organizaciones sociales que reciben alimentos a través de los Bancos de Alimentos y fortalecer una red que trabaja durante todo el año para recuperar alimentos aptos para el consumo y acercarlos a quienes los necesitan.
¿En qué consiste esta propuesta?
Contamos con dos opciones de cajas y no se exige cantidad mínima para realizar el pedido:
? Opción CLÁSICA: Contiene 11 productos de la tradicional mesa navideña. Valor: $30.000
? Opción PREMIUM: Contiene 15 productos de marcas líderes y calidad superior. Valor: $59.500
Beneficios
? Flete sin cargo a partir de las 20 cajas dentro de ciudad de Córdoba y a partir de 100 cajas para el interior provincial.
? Descuentos de hasta el 15% a partir de la reserva de 100 cajas.
? Recibo C, en concepto de donación, para deducir ganancias.
? Existe flexibilidad en el contenido de la caja.
Sumá a tu estrategia de RSE: Cada caja equivale a 50 platos de comida que podemos entregar.
Además, esta edición cuenta con un diseño exclusivo de Milo Lockett, que convierte a la caja en un regalo especial.
¿Quiénes pueden adquirir las cajas navideñas?
La propuesta se extiende a aquellos comercios, empresas y personas particulares que quieran ser parte de una propuesta solidaria inclusiva para este fin de año. Al participar, sólo estarán alimentando su mesa familiar, sino la de miles de comedores y merenderos de nuestra ciudad.
¿Hasta cuándo se pueden reservar?
Hasta fines de noviembre extendemos la preventa exclusiva para empresas, comercios y familias que deseen reservar las cajas navideñas (sin cantidad mínima) abonando al menos el 50% del valor.
Para reservar o solicitar más información, contactarse por WhatsApp a:
Agustina Altamirano | 3512 33-4529
Mariano Jiménez | 3514 08-5316
Más información en: https://bancodealimentoscba.org.ar/cajas-navida
Navidad Compartida es una iniciativa de @redbancosdealimentos en todo el país.
Gracias por apoyar nuestra causa. Tu aporte en la difusión es fundamental.
¡Esperamos puedas sumarte!
Lectura rápida
¿Qué se ofrece en el Programa Navidad Compartida? Se ofrecen cajas navideñas en dos opciones: CLÁSICA y PREMIUM, con precios de $30.000 y $59.500 respectivamente.
¿Quiénes pueden participar? Comercios, empresas y personas particulares que deseen contribuir a una causa solidaria en fin de año.
¿Hasta cuándo se pueden reservar las cajas? Las reservas están abiertas hasta fines de noviembre, con un pago mínimo del 50% del valor.
¿Qué beneficios se ofrecen? Flete sin cargo, descuentos por cantidad y recibo C para deducción de ganancias.
¿Quién diseñó la caja navideña? La edición cuenta con un diseño exclusivo de Milo Lockett.