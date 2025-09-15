En vivo

Marcha universitaria federal: se llevará a cabo este miércoles en Córdoba

La concentración comenzará a las 13 horas en el Monumento a la Reforma, ubicado en la entrada de Ciudad Universitaria. 

15/09/2025 | 16:37Redacción Cadena 3

FOTO: Marcha universitaria en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Córdoba se alista para una marcha universitaria federal que se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre. La concentración comenzará a las 13 horas en el Monumento a la Reforma, ubicado en la entrada de Ciudad Universitaria.

Conrado Storani, Secretario de Extensión Universitaria, informó a Cadena 3 sobre la reunión que tuvo lugar esta mañana entre autoridades del rectorado, decanos de distintas facultades y representantes de gremios docentes y estudiantiles. “Se acordó realizar nuestra concentración a las 13 horas en el Monumento a la Reforma”, comentó Storani.

La marcha iniciará alrededor de las 14 horas y se dirigirá hacia Obispo Trejo. “La idea es que la marcha vaya por los Nogales, Valparaíso, y después tome la Plaza de España", detalló el secretario.

En el final de la marcha, se montará un escenario donde se leerá un documento conjunto de representantes de estudiantes, docentes y no docentes. Esto se llevará a cabo en Obispo Trejo.

El tránsito en la zona se verá afectado, especialmente en Avenida Valparaíso, la Plaza España y Avenida Hipólito Irigoyen.

Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba? Una marcha universitaria federal.

¿Quién informó sobre la reunión? Conrado Storani, Secretario de Extensión Universitaria.

¿Cuándo comenzará la concentración? El miércoles 17 de septiembre a las 13 horas.

¿Dónde iniciará la marcha? En el Monumento a la Reforma.

¿Por qué se verá afectado el tránsito? Debido a la marcha, especialmente en Avenida Valparaíso, Plaza España y Avenida Hipólito Irigoyen.

