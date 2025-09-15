Marcha universitaria federal: se llevará a cabo este miércoles en Córdoba

Córdoba se alista para una marcha universitaria federal que se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre. La concentración comenzará a las 13 horas en el Monumento a la Reforma, ubicado en la entrada de Ciudad Universitaria.

Conrado Storani, Secretario de Extensión Universitaria, informó a Cadena 3 sobre la reunión que tuvo lugar esta mañana entre autoridades del rectorado, decanos de distintas facultades y representantes de gremios docentes y estudiantiles. “Se acordó realizar nuestra concentración a las 13 horas en el Monumento a la Reforma”, comentó Storani.

La marcha iniciará alrededor de las 14 horas y se dirigirá hacia Obispo Trejo. “La idea es que la marcha vaya por los Nogales, Valparaíso, y después tome la Plaza de España", detalló el secretario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el final de la marcha, se montará un escenario donde se leerá un documento conjunto de representantes de estudiantes, docentes y no docentes. Esto se llevará a cabo en Obispo Trejo.

El tránsito en la zona se verá afectado, especialmente en Avenida Valparaíso, la Plaza España y Avenida Hipólito Irigoyen.

Informe de Celeste Benecchi.