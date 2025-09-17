Tercera Marcha Federal Universitaria al Congreso tras el veto de Milei
Los manifestantes se concentrarán al mediodía. Exigirán a los legisladores que rechacen las recientes decisiones del Presidente. En el recinto de la Cámara de Diputados, habrá una sesión especial.
17/09/2025 | 06:00Redacción Cadena 3
FOTO: Las protestas se replicarán en todo el país (archivo).
Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno nacional en los alrededores del Congreso, donde este miércoles se llevará a cabo la Marcha Federal, de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.
Los manifestantes se concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados habrá sesión para tratar esos proyectos de la oposición.
Además, se llevará a cabo la ya tradicional marcha de los jubilados como protesta al plan económico de Milei y la delicada situación económica que viven los adultos mayores.
El Gobierno diseñó un gran operativo de seguridad con 1.100 efectivos de las fuerzas federales, a los que habrá que agregar uniformados de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.
/Inicio Código Embebido/
Congreso de la Nación. Diputados: la oposición rechazará veto al Garrahan y presiona por universidades
Será este miércoles en una sesión especial. Ya tiene los dos tercios para frenar la decisión de Milei sobre la emergencia en pediatría. Pero aún no los reúne para insistir con fondos para las casas de altos estudios.
/Fin Código Embebido/
Según se supo, serán unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizarían unos 1.100 uniformados.
Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.
