Radioinforme 3 Rosario Notas

Marcha universitaria en Rosario en rechazo al veto de Milei

La movilización está enmarcada en un reclamo a nivel nacional. La concentración es a las 16 en la plaza San Martín. Los manifestantes irán hasta el Monumento a la Bandera, donde se realizará el acto central.

17/09/2025 | 07:01Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La comunidad educativa universitaria reclamará por recursos y financiamiento.

  1.

    Audio. Marcha universitaria en Rosario en rechazo al veto de Milei

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

La ciudad de Rosario se prepara para una jornada de movilización en el marco de la marcha federal universitaria, que se llevará a cabo esta tarde en todo el país. La concentración principal se realizará a las 16 en la plaza San Martín, donde se espera la participación de docentes, no docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en general. La actividad responde al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Rosario anunció un paro de 24 horas y un abrazo simbólico como parte de la movilización. Daniela Díaz, vicepresidenta de la Federación Argentina de Centros de Estudiantes de la UTN (FACDUT), expresó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "la situación que estamos viviendo los docentes es muy delicada".

Además, agregó que "esta ley de financiamiento venía a traer un leve aire a esta situación tan grave, pero con este veto realmente se retrocede muchísimo de lo avanzado".

La marcha se enmarca en la tercera movilización por la Ley de Financiamiento Educativo para las universidades, y se espera que inicie alrededor de las 17 rumbo al Monumento a la Bandera, donde habrá un acto central.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué se está llevando a cabo en Rosario? Una jornada de movilización en el marco de la marcha federal universitaria.

¿Quiénes participan en la movilización? Participan docentes, no docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en general.

¿Cuándo se realiza la marcha? La marcha se llevará a cabo esta tarde, con concentración a las 16.

¿Dónde se realizará la concentración principal? En la plaza San Martín de Rosario.

¿Por qué se lleva a cabo la marcha? En respuesta al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario.

