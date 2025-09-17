Marcha universitaria en Rosario en rechazo al veto de Milei

La ciudad de Rosario se prepara para una jornada de movilización en el marco de la marcha federal universitaria, que se llevará a cabo esta tarde en todo el país. La concentración principal se realizará a las 16 en la plaza San Martín, donde se espera la participación de docentes, no docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en general. La actividad responde al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Rosario anunció un paro de 24 horas y un abrazo simbólico como parte de la movilización. Daniela Díaz, vicepresidenta de la Federación Argentina de Centros de Estudiantes de la UTN (FACDUT), expresó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "la situación que estamos viviendo los docentes es muy delicada".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, agregó que "esta ley de financiamiento venía a traer un leve aire a esta situación tan grave, pero con este veto realmente se retrocede muchísimo de lo avanzado".

La marcha se enmarca en la tercera movilización por la Ley de Financiamiento Educativo para las universidades, y se espera que inicie alrededor de las 17 rumbo al Monumento a la Bandera, donde habrá un acto central.

Informe de Juan Cruz Albergoli.