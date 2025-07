Maggie Cullen, la voz del folclore que conecta con Córdoba y el país

En el Estudio Federal de Cadena 3, Maggie Cullen compartió su conexión especial con Córdoba y su amor por el folclore. La cantante, reconocida por su participación en La Voz Argentina en 2021, destacó que sus abuelos son de Alta Gracia y que allí grabó la canción "Flor del Hino".

"Me emociona estar acá y poder compartirlo", expresó Cullen al referirse a su participación en el evento. La artista enfatizó la importancia de transmitir el folclore a las nuevas generaciones: "Es fuerte para nosotros los compositores ver que hay jóvenes interesados en seguir difundiendo esta música".

Maggie también reflexionó sobre su carrera y su conexión con el público: "Es un don que me permite conectarme con la gente". A pesar de ser porteña, se siente identificada con el folclore: "Es lo que más disfruto y lo que me gustaría seguir transmitiendo".

La cantante se prepara para el lanzamiento de su próximo disco, "Canciones del Viento", que incluye varias de sus composiciones y colaboraciones. "Es un trabajo que hice con mucho detalle y que sé que les va a gustar", comentó.

Sobre su gira, Maggie anunció que se presentará en San Luis y Mendoza, destacando la emoción de su primer concierto en San Luis: "Voy a viajar con Sergio Zavala y Nacho Abad". La artista también recibió elogios de sus oyentes, quienes la consideran una de las voces más dulces del folclore argentino.

"No me quedé con un sabor amargo" al no ganar La Voz Argentina, reflexionó. "Respete mis tiempos para poder procesar los cambios abruptos en mi vida". Maggie Cullen continúa construyendo su carrera, con la firme intención de seguir conectando con su público a través de su música.

Entrevista de Viva la Radio