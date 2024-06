Maggie Cullen, tras ganar el Gardel: “Es una alegría, es mi primer disco"

Maggie Cullen es una talentosa cantante y compositora argentina que imprime su huella en el mundo del folklore. Participó en el programa “La Voz Argentina”, donde demostró ser una voz prometedora en el folklore argentino.

Luego vinieron las actuaciones por todo el país y su inolvidable presentación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2024.

Ahora, Maggie Cullen fue galardonada en los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Folklore con su trabajo “Canciones del Viento”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es una alegría porque es mi primer disco de estudio de grabación y es un disco al que le dediqué mucho tiempo, muchas horas a elegir el repertorio, los autores que quería que cantaran. Es un equipo enorme que puso todo el corazón y el tiempo para que esto fuera así de especial como es”, indicó en diálogo con Cadena 3.

Además de hablar sobre su reciente éxito, la artista reveló sus planes futuros. En los próximos meses tiene programados numerosos conciertos por todo el país: “Vengo con muchas fechas por suerte que me dan mucha alegría porque varios de los lugares a los que voy no conozco y me encanta compartir con la gente, te diría que es la parte que más me gusta”.

Además, mencionó que está pensando ya en un nuevo proyecto discográfico para la segunda mitad del año. Sin embargo, no quiso adelantar muchos detalles: "Trato de no apurar los procesos que también se van dando solos", dijo.

Entrevista de Rony en Vivo