Elisa Carrió reveló cuánto cobra de jubilación y su situación actual en Mirtha Legrand

Elisa Carrió compartió detalles sobre su jubilación y sus fuentes de ingresos en un reciente programa de Mirtha Legrand. La política, que acumuló 42 años de servicio, destacó que percibe un millón quinientos mil pesos, restando peso a la idea de ser una "privilegiada".

La exdiputada de la Coalición Cívica se refirió en el programa a su situación económica actual. Al ser consultada por la periodista Guadalupe Vázquez acerca de su intención de abandonar el país si Javier Milei asumía la presidencia, Carrió respondió: “Sí, pero no tengo dónde irme, porque no puedo vender ni de qué vivir. Mi jubilación, después de toda mi trayectoria como docente y jurado en universidades, es lo que me sostiene”.

En este sentido, enfatizó que su jubilación no refleja los logros consiguiendo a lo largo de su vida, y agregó: “No soy una privilegiada”. Carrió también mencionó que, aunque la boutique familiar, administrada por su hija, le permite tener otro ingreso, su pasión sigue en la enseñanza: “Doy clases de filosofía y derecho en varias universidades y sigo escribiendo libros”.

En la conversación, ella expresó que, después de enfrentar dificultades financieras por varios años, recientemente pudo permitirse algunos lujos. “Por primera vez me compré en Punta todo lo que me gusta, algo que no podía hacer antes porque dependía de ir a casa de amigos. Estuve muy restringida económicamente durante algunos años”, compartió Carrió con nostálgico tono.