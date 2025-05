Elisa Carrió reflexionó sobre el nuevo Papa y su conexión con Francisco tras su elección

Elisa Carrió realizó declaraciones sobre su opinión respecto al nuevo Papa, mencionando su vínculo personal con Francisco en una reciente aparición en el programa de Mirtha Legrand. "Me cayó la ficha de que se murió Bergoglio. Fue un momento muy impactante para mí", expresó Carrió, recordando su relación de cercanía con el ex Papa.

La exdiputada recordó: "Yo tuve una relación espiritual muy íntima con Jorge, no cuando fue Papa, sino antes. Teníamos un vínculo personal profundo", dejando en claro la conexión que los unía antes de su elección al Pontificado. Además, comentó: "Cuando vi que no salía Bergoglio, recién ahí entendí".

Aunque mostró aprecio por la calidez de la elección del nuevo Papa, Carrió no se abstuvo de compartir sus inquietudes. "Fue una elección muy rápida y celebrada por los sectores conservadores. Eso, sinceramente, me incomoda", indicó.

Al hablar del trasfondo espiritual del nuevo Pontífice, enfatizó su pertenencia a la orden de San Agustín, señalando que "a diferencia de los jesuitas, los agustinianos son más místicos, menos racionalistas. Se apoyan más en la intuición que en el pensamiento aristotélico".

Además, Carrió destacó la figura de San Agustín como un ejemplo de transformación: "Fue un gran pecador que llegó a Dios a través del dolor. Si el Papa toma esa senda, si verdaderamente es agustiniano, yo me sentiría tranquila".

Finalizó su intervención con una declaración sobre el futuro del Papado: "Al parecer vuelve el lujo y la ortodoxia, pero que haya estado en un pueblo pobre como el Perú me deja con un signo de pregunta".

A pesar de sus observaciones, tanto Carrió como Mirtha expresaron preocupaciones sobre la rápida adhesión de sectores conservadores hacia el nuevo Pontífice. "No me gusta esa cercanía. Me produce cierto ruido", concluyó Carrió, advirtiendo sobre la relevancia de observar estos fenómenos con atención.