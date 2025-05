Mirtha Legrand deslumbró con su nueva figura en La noche de Mirtha y se rinde a los halagos

Mirtha Legrand, la icónica anfitriona de La noche de Mirtha, cautivó a todos los presentes con su impresionante figura durante una reciente emisión del programa. Los elogios de sus invitados no tardaron en llegar, generando un ambiente de alegría y risas en la mesa.

La "Chiqui", como es conocida, sorprendió a todos al comentar sobre su excepcional estado físico: "Nunca estuve tan bien de físico. Hago gimnasia, como menos. Me gusta comer, me encanta, pero he dejado de comer todo lo que me gusta. Le mando un beso a mi médico que me tiene fantástica a esta edad", compartió con sinceridad con sus comensales, quienes quedaron impresionados por su transformación.

Elisa Carrió, una de las invitadas, acentuó la diferencia en la figura de la conductora, manifestando: "Hace 30 años que vengo acá y nunca le vi esta cintura. Es impresionante". Sus palabras captura la atención en un ambiente donde la admiración por Mirtha era notable.

El "Bicho Gómez", otro de los asistentes, no pasó por alto el tono del vestido de la diva, comentando; "Muy de Independiente te viniste hoy". Mirtha, con su inquebrantable humor, respondió riendo: "Y yo que soy de Racing, me vengo a vestir de Independiente". Este tipo de interacciones destaca no solo su carisma, sino la profunda conexión que tiene con su audiencia y sus invitados.

La repercusión de su renovación física y su encanto inigualable reafirmaron su lugar como una figura central en el entretenimiento argentino, manteniendo la fascinación de generaciones. Mirtha continúa siendo un referente de elegancia y gracia en la televisión.