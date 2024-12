Entregaron los equipos a una de las escuelas ganadoras de "Sueños de Radio"

La iniciativa "Sueños de Radio" de Cadena 3 Argentina llegó a Villa Valeria, una localidad del departamento Roca, ubicada a 420 kilómetros de Córdoba. En esta ocasión, la escuela IPEM 179, Padre Orlando Nicoletti, fue una de las cuatro ganadoras, con un proyecto que busca empoderar a los jóvenes y promover la educación a través de la radio. Como premio, los ganadores recibieron equipos de transmisión radial para que puedan continuar con el programa.

Las docentes María Valeria González y Mariana Ochoa compartieron en Cadena 3 cómo nació el proyecto. "Me llegó en un primer momento el mail que me envía la institución educativa. Uno lo ve como todos los mails que vamos recibiendo, pero después estoy con las redes sociales y me aparecía 'Sueños de Radio''", explicó González. Junto a Ochoa, quien imparte la asignatura de Formulación de Proyectos Agropecuarios, organizaron el proyecto con los alumnos de séptimo año.

/Inicio Código Embebido/

Sueños de radio La hora rural (IPEAYM N 179 Padre Orlando Nicoletti, Villa Valeria) Video

/Fin Código Embebido/

Mariana Ochoa destacó el trabajo interdisciplinario: "Desde mi materia, habíamos viajado a la Expo de Palermo. Los chicos estaban haciendo pasantías en un establecimiento agropecuario y queríamos conocer la historia de un exalumno que ahora es médico veterinario".

La entrevista con el veterinario Gastón García fue uno de los momentos culminantes del programa, que se tituló "La Hora Rural", uniendo el campo con la comunidad local.

Los alumnos también contaron su experiencia con el equipamiento recibido. "Fue algo inesperado, nos sorprendió", contó Micaela, una de las alumnas. Ana Laborda, otra alumna, compartió su interés por la comunicación: "Me gustaría estudiar comunicación y seguir haciendo radio".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Patricio Daniel Aymeta, gerente de la cooperativa Villa Valeria y adherente de la radio FM 104.1, también se sumó a los agradecimientos: "La alegría que tenemos es inmensa. Esta herramienta será muy importante para la institución".

El programa "Sueños de Radio" de Cadena 3 Argentina se consolidó como una plataforma educativa que no solo forma a los jóvenes, sino que también deja un impacto significativo en sus comunidades. Con esta iniciativa, la radio se convierte en un vehículo de expresión y aprendizaje en cada rincón del país.

Entrevista de Viva la Radio