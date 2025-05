Diego Brancatelli se pronunció tras filtración de chats y solicita respeto a su familia

Diego Brancatelli reapareció en los medios, pidiendo que se detengan las molestias hacia su familia tras la divulgación de unos polémicos chats con Luciana Elbusto. El comunicador, casado con Cecilia Insinga, solicitó el cese de comentarios, aunque no desmintió las versiones que indican una infidelidad.

En una conversación con un móvil del programa Desayuno Americano (América TV), Brancatelli rompió el silencio sobre este escándalo: "No estoy hablando, que es una decisión que no tomo ahora, sino que lo tomé siempre en mi vida".

Además, reafirmó su postura al afirmar: "Siempre en mi vida no hablo de cuestiones mías, de mi privacidad. Yo no soy un funcionario público, yo no tengo por qué darles explicaciones de mi vida privada".

El periodista añadió: "Lo que sí quiero aprovechar, porque ya me cansé, es que les pido que me dejen en paz y que dejen en paz a mi familia, sobre todo que la dejen en paz a Cecilia".

Brancatelli también se refirió al abordaje a su pareja, quien fue consultada sobre rumores de que la habría echado de la casa que comparten. Cecilia, a su vez, aclaró en A la Tarde que todo es falso y que sigue en pareja con Brancatelli.

"Hoy la abordaron, la abordaron con cámara prendida. Dejenla en paz, a ella, a mis hijos, sean respetuosos", exigió el periodista. Agregó que "hay cosas más importantes para hablar, es mi vida privada, elegí no hablar y respeten que uno no quiere hablar".