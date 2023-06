Cerro de las Rosas: denuncian constantes fiestas, ruidos molestos y "afters"

Vecinos del Cerro de las Rosas, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, denuncian que hay fiestas privadas y ruidos molestos, y señalan que ocurren casi todos los fines de semana en una propiedad ubicada en la calle Tejeda al 3962.

En diálogo con Cadena 3, Henry, comerciante y vecino de la zona, dijo que, a pesar de las quejas que hicieron a la Policía, la música y el ruido continúan sin solución.

"Esto viene desde hace años y últimamente tenemos este problema casi todos los fines de semanas. Hubo fines de semana en que empezaron un viernes a la noche y terminaron el domingo a la noche", señaló.

El vecino remarcó que fue a realizar la denuncia a la comisaría del Cerro, pero indicó: "No me dan bola". "Me dicen que ellos no pueden hacer nada, que no se pueden meter a ninguna propiedad, ni le pueden hacer bajar la música, ni nada", se quejó.

Además, aseguró que hay vecinos que, ante la molestia, se han tenido que mudar y aclaró que él no quiere seguir ese camino. "Quiero buscar otras alternativas: que alguien nos solucione este problema", pidió.

Informe de Celeste Benecchi.