Alejandro Lerner: "La carrera no es la vida, es una parte de la vida"

Alejandro Lerner está realizando una gira internacional y se presentará en varios lugares de Argentina. En ese marco, estará el próximo 1 de junio en la ciudad de San Nicolás, bien cerca de Rosario.

Según contó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, extrañaba hacer giras y recorrer el país para plasmar su calidad artística, además de la necesidad de compartir con la gente su opinión sobre los problemas del país y de cómo la música puede ayudar a olvidar algunos dolores.

Reencuentro con la bohemia. “Nuestra idea es el interior, ir a los teatros más lindos que tenemos en nuestro país. Es parte de la bohemia, la vocación, no es solamente el concierto y volver a tu casa, es todo, desde que salís de tu casa, con el micro o con el avión, la llegada, el hotel, la prueba de sonido, el compartir con toda nuestra familia de gente, hace muchos años que estamos juntos la mayoría”.

Alegría pese a todo. “Estamos contentos de que tenemos laburo, podemos generar trabajo y, fundamentalmente, plasmar una calidad artística en los lugares más lindos del país, donde se ve bien, se escucha bien, la gente está bien sentada, está cómoda, pero por más que seas un artista popular y todo lo demás, de las cosas que le duelen al pueblo yo soy parte, me duele a mí también, la inseguridad, los problemas, ver que se enriquecen todos los ligados a la política de nuestros recursos, se van haciendo todos ricos; yo hago canciones y amo mis canciones, compartir con la gente esto que yo siento, ¿no?”:

Recuerdos. “Ayer estaba mirando el Facebook y, de pronto, dentro de las cosas que yo veía de otros artistas o de gente que aparece cuando estás buscando algo, apareció una nota sobre los Enanos Verdes, con la actualidad de nuestro querido ‘Marciano’, y contaba sobre el tema ‘Amigos’... Un tema que es un himno en toda Latinoamérica y yo lo que no me acordaba que esa canción era de Amigos son los amigos, la serie con Pablo Rago, y Carlin Calvo”

Recorrido. “Sin yo haber querido también participé de un éxito televisivo, pero con otro artista, no solamente con mis canciones, sino también acompañando. Porque la carrera no es la vida, es una parte de la vida. Si vos tenés hijos, la carrera puede ocupar un espacio, pero tus hijos también ocupan un espacio. Y tu esposa, tu compañera, tu amor, el compartir, el entretenimiento, la salud, la espiritualidad o el contacto que vos tengas con Dios”.

Ritmos urbanos. “Cuando la canción me gusta, el ritmo también me gusta, aunque sea trap, que me gusta muchísimo el sonido del trap y la instrumentación con que hacen esos ritmos, esos looks; me encanta el reggaetón, me cansa un poquito, la cumbia me encanta, me encanta el cuarteto, cada vez me gusta más, como me gusta el jazz”.