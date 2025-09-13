Realizarán una nueva jornada de aprendizaje de primeros auxilios en Córdoba

La ONG "Tus Manos Salvan Vidas" organiza una nueva jornada gratuita de aprendizaje en primeros auxilios. El evento se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Parque del Kempes de Córdoba de 14 a 19 horas.

Andrea Bustos, organizadora del evento, explicó a Cadena 3 que se capacitará a la sociedad en técnicas fundamentales como RCP, maniobra de Heimlich y contención de hemorragias. "Es muy importante que todos estemos capacitados para este tipo de situaciones, ya que no sabemos cuándo nos va a ocurrir y quién puede ser la persona que debemos ayudar".

La entrada es libre y gratuita y los asistentes pueden ir acompañados de menores desde los cuatro años. Bustos dijo que se enseñará a los más pequeños cómo pueden ayudar a un adulto hasta que lleguen los servicios de emergencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La jornada contará con distintas postas donde se abordarán diversos temas, como hemorragias, convulsiones y controles de signos vitales. "Cada una de estas maniobras son muy importantes para salvar vida", aseguró Bustos.

La actividad, que se repite con éxito en el Kempes, busca ofrecer a la comunidad la posibilidad de aprender a responder ante emergencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.