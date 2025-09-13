En vivo

Una mañana para todos Notas

Realizarán una nueva jornada de aprendizaje de primeros auxilios en Córdoba

La actividad es organizada por la ONG "Tus manos salvan vidas" y se llevará a cabo este domingo en el Parque del Kempes. La entrada es libre y gratuita.

13/09/2025 | 08:23Redacción Cadena 3

FOTO: Convocan a aprender sobre primeros auxilios en Córdoba. (Foto: archivo/gentileza)

La ONG "Tus Manos Salvan Vidas" organiza una nueva jornada gratuita de aprendizaje en primeros auxilios. El evento se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Parque del Kempes de Córdoba de 14 a 19 horas.

Andrea Bustos, organizadora del evento, explicó a Cadena 3 que se capacitará a la sociedad en técnicas fundamentales como RCP, maniobra de Heimlich y contención de hemorragias. "Es muy importante que todos estemos capacitados para este tipo de situaciones, ya que no sabemos cuándo nos va a ocurrir y quién puede ser la persona que debemos ayudar".

La entrada es libre y gratuita y los asistentes pueden ir acompañados de menores desde los cuatro años. Bustos dijo que se enseñará a los más pequeños cómo pueden ayudar a un adulto hasta que lleguen los servicios de emergencia.

La jornada contará con distintas postas donde se abordarán diversos temas, como hemorragias, convulsiones y controles de signos vitales. "Cada una de estas maniobras son muy importantes para salvar vida", aseguró Bustos.

La actividad, que se repite con éxito en el Kempes, busca ofrecer a la comunidad la posibilidad de aprender a responder ante emergencias.

Informe de Lucía González.

