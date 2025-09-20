En vivo

Una mañana para todos Notas

Comienza juicio contra ex policía acusada de asesinar a sus hijos en San Luis

El 13 de octubre inicia el juicio a una ex policía por el asesinato de sus hijos. La Fiscalía pide prisión perpetua por el crimen considerado planificado y con alevosía.

20/09/2025 | 09:30Redacción Cadena 3

FOTO: San Luis será escenario de un juicio que conmociona a la sociedad

  1.

    Audio. Comienza juicio contra ex policía acusada de asesinar a sus hijos en San Luis

    Una mañana para todos

    Episodios

El próximo 13 de octubre comenzará en San Luis el juicio oral contra Marina Silva, la ex policía acusada de asesinar a sus dos hijos de 7 y 2 años en su casa de Juan de Colay el 1 de octubre de 2024.

El debate se extenderá hasta el 21 de octubre. Antes, el 22 de septiembre, la justicia definirá si continúa o no con prisión preventiva.

La Fiscalía solicita prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional al considerar que fue un crimen planificado y cometido con alevosía.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Cuándo comienza el juicio? El juicio comienza el 13 de octubre.

¿Quién es la acusada? La acusada es Marina Silva, una ex policía.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio? El juicio se lleva a cabo en San Luis.

¿Qué solicita la Fiscalía? La Fiscalía solicita prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

¿Cuándo se definirá la prisión preventiva? La decisión sobre la prisión preventiva se tomará el 22 de septiembre.

