Comienza juicio contra ex policía acusada de asesinar a sus hijos en San Luis

El próximo 13 de octubre comenzará en San Luis el juicio oral contra Marina Silva, la ex policía acusada de asesinar a sus dos hijos de 7 y 2 años en su casa de Juan de Colay el 1 de octubre de 2024.

El debate se extenderá hasta el 21 de octubre. Antes, el 22 de septiembre, la justicia definirá si continúa o no con prisión preventiva.

La Fiscalía solicita prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional al considerar que fue un crimen planificado y cometido con alevosía.

