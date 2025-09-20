En vivo

Una mañana para todos Notas

Bajó el precio del GNC en Córdoba: está más barato que hace un año atrás

El precio del gas natural comprimido en Córdoba se sitúa entre 550 y 600 pesos por metro cúbico. Marcelo Zanoni, titular de la cámara de GNC, destaca su competitividad y beneficios ecológicos para los usuarios.

20/09/2025 | 13:56Redacción Cadena 3

FOTO: Bajó el precio del GNC en Córdoba: está más barato que hace un año

El precio del gas natural comprimido (GNC) ha experimentado una significativa baja en esta semana en la Ciudad de Córdoba, ubicándose entre 550 y 600 pesos por metro cúbico. Esta reducción de 80 pesos respecto al precio anterior de 630 pesos se convierte en una buena noticia para los usuarios de vehículos que utilizan este combustible.

Marcelo Zanoni, titular de la cámara de GNC, explicó a Cadena 3 que las razones detrás de esta disminución. "Se debe a que hay una excelente producción de gas y mejor capacidad para comprarlo y mejores condiciones", afirmó. Además, destacó que el GNC se encuentra en una situación favorable en comparación con otros combustibles líquidos, ya que "este combustible está más barato que hace un año atrás".

Zanoni también subrayó que el GNC se rige por un sistema de libre competencia entre los estacioneros y los productores. "Los estacioneros ponen el precio de acuerdo al costo de su estructura", aclaró. En este contexto, el GNC se posiciona como "el combustible más conveniente, más ecológico, y más económico para los usuarios".

El titular de la cámara enfatizó que el GNC ha mantenido su relevancia a lo largo de los años, independientemente de factores como la inflación o las fluctuaciones del dólar. "Desde hace cuarenta años, el GNC es el combustible por excelencia, más ecológico, económico, y eficaz, y con mayor infraestructura en la República Argentina", concluyó.

En Córdoba, la situación es aún más favorable, ya que, según Zanoni, "hoy tenemos el GNC más barato de la República Argentina".

Informe de Fernando Barrionuevo

Lectura rápida

¿Qué ha sucedido con el precio del GNC en Córdoba? El precio del GNC ha bajado a entre 550 y 600 pesos por metro cúbico.

¿Quién explicó las razones de esta baja? Marcelo Zanoni, titular de la cámara de GNC.

¿Cuándo se produjo esta reducción de precios? Esta semana.

¿Dónde se encuentra el GNC más barato de Argentina? En la Ciudad de Córdoba.

¿Por qué es considerado el GNC un combustible conveniente? Porque es más ecológico y económico en comparación con otros combustibles líquidos.

