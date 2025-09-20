En vivo

Una mañana para todos Notas

Analista advierte que "Mieli necesita autocrítica y un golpe de timón político"

La analista política Mora Josami advirtió que Milei debe corregir errores políticos y acompañar el ajuste con estrategia, en un escenario electoral dividido en tres tercios rumbo al 26 de octubre.

20/09/2025 | 12:17Redacción Cadena 3

FOTO: Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

  1.

    Audio. Analista advierte que "Mieli necesita autocrítica y un golpe de timón político"

    Una mañana para todos

    Episodios

La analista política y directora de Casa Tres, Mora Jozami, analizó el presente del gobierno de Javier Milei y el escenario electoral de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que el oficialismo atraviesa el cierre de una primera etapa de gestión marcada por el apoyo inicial de la opinión pública, pero advirtió que ese respaldo “hay que conquistarlo y no darlo por sentado”.

Jozami señaló que el Ejecutivo enfrenta dificultades tanto por errores propios en el armado político —como la agresividad en el cierre de listas o la decisión de confrontar con gobernadores— como por las consecuencias del plan económico. “El ajuste está instalado en la sociedad, pero a la gente cada vez le resulta más difícil bancarlo. El gobierno necesita un golpe de timón en materia política si quiere sostenerse”, afirmó.

En este contexto, la analista advirtió que la estrategia de confrontar con líderes provinciales de buena imagen, como el cordobés Juan Schiaretti —a quien Milei acusó recientemente de “mentiroso”—, no es el camino más adecuado para sumar votos. “No creo que enfrentándose a gobernadores o exgobernadores se logre el apoyo que hoy falta”, señaló.

Pese a las tensiones, Jozami destacó que el oficialismo aún conserva una base de sustentación: “Cerca del 40% de la sociedad dice estar dispuesta a seguir haciendo esfuerzos para que el país salga adelante. El gobierno no tiene el boleto picado, puede maniobrar y obtener un buen resultado en octubre si acompaña con estrategia política y cierta calma económica”.

Respecto al panorama electoral, describió un escenario dividido en tres tercios: un bloque peronista-kirchnerista, un sector de apoyo al oficialismo y un espacio intermedio que definirá su voto en el último momento. “No es una elección, son 24 elecciones provinciales, con arreglos locales. Por eso es difícil anticipar un resultado único”, subrayó.

Finalmente, Jozami advirtió que Milei parece ajustar su discurso tras los tropiezos en la provincia de Buenos Aires. Recordó que el propio Presidente relativizó las expectativas de triunfo al señalar que La Libertad Avanza hizo “una gran elección con 33 puntos”, mejor que en 2023, aunque lejos de los resultados arrolladores que había prometido. “Hay un cambio de tono: de arrasar Buenos Aires a conformarse con mirar el vaso medio lleno”, concluyó.

Entrevista de Guillermo López

