Cerúndolo luchó, pero no pudo y quedó eliminado Australian Open

El tenista argentino Francisco Cerúndolo perdió (5-7, 7-6, 6-3, 6-3) contra el australiano Álex de Miñaur en el partido por la Tercera Ronda del Australian Open.

El sudamericano se midió ante el oceánico que se encuentra en puesto número ocho del ranking ATP.

Durante la primera parte del encuentro por el torneo que integra el prestigioso Gran Slam, el argentino realizó una gran actuación pareja, con puntos de ida y vuelta. Pero, sin una definición precisa del resultado del compromiso.

