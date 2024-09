Polémico gol de Brian Aguirre ante Talleres: la pelota había salido de la cancha

Boca y Talleres disputan un entretenido partido en Mendoza, plagado de emociones y con un gran comienzo. Sin embargo, también contó con polémica tras el primer tanto del "Xeneize".

El delantero Brian Aguirre abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, tras un grosero error de la defensa de Talleres, pero los jugadores de "La T" reclamaron desaforados ya que cuando robó la pelota, lo había hecho fuera del terreno de juego.

El árbitro Andrés Merlos y los asistentes no detuvieron el juego y dieron válido el tanto de Aguirre. Vale destacar, que en la Copa Argentina aún no se utiliza el VAR, por lo que la jugada no pudo ser revisada.

El video de la polémica:

????? ¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!#CopaArgentinaEnTyCSports A los 15' del primer tiempo, Brian Aguirre puso el 1-0 para el Xeneize ante Talleres. pic.twitter.com/iChcxEaBgz — TyC Sports (@TyCSports) September 7, 2024

¿SALIÓ TODA LA PELOTA? ??



Talleres pedía saque de arco en la jugada que terminó en el gol de Brian Aguirre para el Xeneize.



¿Qué te parece a vos? ?? pic.twitter.com/IJbpB2fvLz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 7, 2024

