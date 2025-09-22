FOTO: Un joven se robó dos gansos de los Lagos de Palermo y ahora lo busca la Policía

Un joven es buscado por la Policía por robarse dos gansos de los Lagos de Palermo y luego ponerlos en la pileta de su casa. El acusado se grabó y subió los videos a sus redes sociales.

El insólito caso sucedió en las últimas horas cuando el joven publicó el video, grabado por sus amigos, del momento en el que le da de comer a los animales para después agarrarlos del cuello y subirlos a un auto, el cual ya fue identificado.

Lo que sorprendió horas más tarde es que el chico subió nuevos videos y en uno de ellos se observa mostrando a los gansos nadando en la pileta de su casa.

La Policía de la Ciudad ya confirmó que busca a los responsables y que el vehículo utilizado ya estaría identificado.