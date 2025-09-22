FOTO: La Plata: robó flores para su enamorada, pasó corriendo frente a la Comisaría y fue detenido

Un adolescente de 17 años fue arrestado en estas horas luego de que hurtó tres ramos de flores para su enamorada e intentó escapar corriendo en la ciudad de La Plata.

El hecho se dio en Centenario y 419, cuando el implicado cuyas siglas son V.L.E., de 17 años, pasó justo frente a la seccional policial de la zona y al ser visto por los policías, se inició una persecución.

El acusado fue arrestado a las pocas cuadras e imputado por el delito de hurto. Respecto a las flores, fueron incautadas y regresadas al comerciante que las tenía a la venta.

La causa penal quedó a cargo de la fiscalía de menores en turno de La Plata.