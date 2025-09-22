En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Plata: robó flores para su enamorada, pasó corriendo frente a la Comisaría y fue detenido

La causa penal quedó a cargo de la fiscalía de menores en turno de La Plata.

22/09/2025 | 13:31Redacción Cadena 3

FOTO: La Plata: robó flores para su enamorada, pasó corriendo frente a la Comisaría y fue detenido

Un adolescente de 17 años fue arrestado en estas horas luego de que hurtó tres ramos de flores para su enamorada e intentó escapar corriendo en la ciudad de La Plata.

El hecho se dio en Centenario y 419, cuando el implicado cuyas siglas son V.L.E., de 17 años, pasó justo frente a la seccional policial de la zona y al ser visto por los policías, se inició una persecución. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El acusado fue arrestado a las pocas cuadras e imputado por el delito de hurto. Respecto a las flores, fueron incautadas y regresadas al comerciante que las tenía a la venta.

La causa penal quedó a cargo de la fiscalía de menores en turno de La Plata.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido por el robo de flores? Un adolescente de 17 años.

¿Qué tipo de delito cometió? Hurtó flores para su enamorada.

¿Dónde ocurrió el hecho? En La Plata, en Centenario y 419.

¿Qué pasó después del robo? Fue arrestado por la policía.

¿A quién quedó a cargo la causa? A la fiscalía de menores en La Plata.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho