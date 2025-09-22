La Plata: robó flores para su enamorada, pasó corriendo frente a la Comisaría y fue detenido
La causa penal quedó a cargo de la fiscalía de menores en turno de La Plata.
Un adolescente de 17 años fue arrestado en estas horas luego de que hurtó tres ramos de flores para su enamorada e intentó escapar corriendo en la ciudad de La Plata.
El hecho se dio en Centenario y 419, cuando el implicado cuyas siglas son V.L.E., de 17 años, pasó justo frente a la seccional policial de la zona y al ser visto por los policías, se inició una persecución.
El acusado fue arrestado a las pocas cuadras e imputado por el delito de hurto. Respecto a las flores, fueron incautadas y regresadas al comerciante que las tenía a la venta.
