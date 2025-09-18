En vivo

Sociedad

Choque en La Plata: una policía bonaerense herida

La investigación quedó en manos de la fiscalía N°12, que inició actuaciones por “lesiones culposas”.

18/09/2025 | 09:19Redacción Cadena 3

FOTO: Choque en La Plata: una policía bonaerense herida

Una oficial de la Policía Bonaerense resultó herida este jueves tras protagonizar un choque en la localidad platense de Villa Elvira y el vehículo que conducía terminó dentro de una zanja luego de colisionar con otro auto en la intersección de las calles 13 y 94.

Según la información aportada por el portal 0221, la policía y otro conductor fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital San Martín, donde recibieron atención por lesiones leves, mientras que, además, se supo que ambos vehículos quedaron con daños visibles producto del impacto.

Finalmente, tras el hecho, los efectivos policiales y peritos trabajaron en la zona para determinar las causas del accidente y la investigación quedó en manos de la fiscalía N°12, que inició actuaciones por "lesiones culposas".

[Fuente: Noticias Argentinas]

