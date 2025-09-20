Un hombre murió tras descompensarse en un partido de fútbol amateur en La Calera
El incidente ocurrió en un predio ubicado en la intersección de la Av. General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro.
20/09/2025 | 20:32Redacción Cadena 3
FOTO: Un hombre murió en un partido de fútbol amateur. (Foto ilustrativa)
Un hombre de 52 años falleció este sábado tras descompensarse mientras jugaba un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Calera, Córdoba.
El incidente ocurrió en un predio ubicado en la intersección de la Av. General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro. Según informaron fuentes policiales, el hombre sufrió una descompensación en plena actividad deportiva.
En el lugar se encontraba una paramédica que inició maniobras de reanimación, las cuales fueron continuadas por un servicio de emergencias médicas que llegó minutos después. Tras la intervención inicial, la víctima fue trasladada al Hospital Arturo Illia, donde se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.
El hecho conmocionó a los presentes y a la comunidad local, que se encontraba siguiendo el partido amateur. Las autoridades reiteraron la importancia de contar con asistencia médica inmediata durante eventos deportivos.
