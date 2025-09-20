En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Especial 30 Años Primavera en Carlos Paz

 

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un hombre murió tras descompensarse en un partido de fútbol amateur en La Calera

El incidente ocurrió en un predio ubicado en la intersección de la Av. General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro.  

20/09/2025 | 20:32Redacción Cadena 3

FOTO: Un hombre murió en un partido de fútbol amateur. (Foto ilustrativa)

Un hombre de 52 años falleció este sábado tras descompensarse mientras jugaba un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Calera, Córdoba.

El incidente ocurrió en un predio ubicado en la intersección de la Av. General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro. Según informaron fuentes policiales, el hombre sufrió una descompensación en plena actividad deportiva.

En el lugar se encontraba una paramédica que inició maniobras de reanimación, las cuales fueron continuadas por un servicio de emergencias médicas que llegó minutos después. Tras la intervención inicial, la víctima fue trasladada al Hospital Arturo Illia, donde se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El hecho conmocionó a los presentes y a la comunidad local, que se encontraba siguiendo el partido amateur. Las autoridades reiteraron la importancia de contar con asistencia médica inmediata durante eventos deportivos.

Lectura rápida

¿Quién falleció? Un hombre de 52 años que jugaba un partido de fútbol amateur.

¿Cuándo ocurrió el incidente? Este sábado.

¿Dónde sucedió? En la ciudad de La Calera, Córdoba, en la intersección de la Av. General Paz y 9 de Julio.

¿Cómo se produjo el fallecimiento? El hombre sufrió una descompensación durante el juego y falleció por un paro cardiorrespiratorio.

¿Por qué es importante la asistencia médica? Las autoridades reiteraron la necesidad de contar con asistencia médica inmediata durante eventos deportivos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho