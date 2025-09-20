Triple tragedia en la vieja Ruta 9: murieron dos hombres y una mujer de 80 años
Un accidente fatal ocurrió en la Ruta Nacional Nº 9, entre Tío Pujio y James Craik. Dos hombres y una mujer perdieron la vida tras el choque frontal de dos vehículos.
20/09/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: Choque frontal en la vieja Ruta 9: dos muertos y una mujer gravemente herida
Audio. Accidente fatal en Tío Pujio
Un trágico accidente vial se registró en la mañana de este sábado en la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 580, entre las localidades cordobesas de Tío Pujio y James Craik.
El siniestro ocurrió en plena recta, cuando por causas que aún se investigan un Renault 12 y un Renault Clio chocaron de frente. En el lugar fallecieron de inmediato ambos conductores: un hombre de 52 años que manejaba el Clio y otro de 72 que estaba al volante del Renault 12.
Inicialmente, una mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el Renault 12 fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Pasteur de Villa María, donde había ingresado consciente pero con politraumatismos de consideración. Sin embargo, la Policía de Córdoba confirmó horas más tarde que la víctima no logró sobrevivir y murió en el nosocomio.
Bomberos de Tío Pujio informaron que al momento del accidente no se registraban condiciones climáticas adversas y que el asfalto se encontraba en buen estado. Por estas horas, la fiscalía de turno trabaja en la investigación para determinar las causas de la colisión.
La ruta ya fue habilitada nuevamente al tránsito tras las tareas de rescate y peritaje.
Informe de Daniel Bergese
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Ruta Nacional Nº 9? Un accidente trágico entre un Renault 12 y un Renault Clio resultó en la muerte de ambos conductores.
¿Quiénes fueron las víctimas? Los conductores de ambos vehículos, dos hombres mayores de edad, fallecieron en el lugar del accidente.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar en la mañana del sábado.
¿Dónde ocurrió el siniestro? En la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, entre Tío Pujio y James Craik.
¿Cómo se encuentra la acompañante del Renault 12? Fue trasladada al Hospital Regional Pasteur en Villa María con politraumatismos, pero consciente.