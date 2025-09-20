Triple tragedia en la vieja Ruta 9: murieron dos hombres y una mujer de 80 años

Un trágico accidente vial se registró en la mañana de este sábado en la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 580, entre las localidades cordobesas de Tío Pujio y James Craik.

El siniestro ocurrió en plena recta, cuando por causas que aún se investigan un Renault 12 y un Renault Clio chocaron de frente. En el lugar fallecieron de inmediato ambos conductores: un hombre de 52 años que manejaba el Clio y otro de 72 que estaba al volante del Renault 12.

Inicialmente, una mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el Renault 12 fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Pasteur de Villa María, donde había ingresado consciente pero con politraumatismos de consideración. Sin embargo, la Policía de Córdoba confirmó horas más tarde que la víctima no logró sobrevivir y murió en el nosocomio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bomberos de Tío Pujio informaron que al momento del accidente no se registraban condiciones climáticas adversas y que el asfalto se encontraba en buen estado. Por estas horas, la fiscalía de turno trabaja en la investigación para determinar las causas de la colisión.

La ruta ya fue habilitada nuevamente al tránsito tras las tareas de rescate y peritaje.

Informe de Daniel Bergese