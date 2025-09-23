Riesgo de incendios en Córdoba: llaman a extremar precauciones

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia advirtió que el riesgo de incendios forestales será muy alto y extremo en Córdoba durante los próximos días, especialmente entre este martes y el próximo jueves 25 de septiembre.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el vocero del organismo, Roberto Schreiner, explicó que la alerta responde a condiciones meteorológicas adversas: “Uno de los índices es la humedad, que está por debajo del 30 por ciento. A eso se suma la temperatura y el viento, llamada la regla de los treinta —30 grados de temperatura más vientos de 30 kilómetros por hora y menos de 30% de humedad— hace que el índice aumente y que el riesgo se vuelva crítico”.

Schreiner detalló que si bien “llovió en el sur de la provincia, en el noroeste el riesgo es extremo y en el centro se mantiene muy alto”.

Además, remarcó que la alta temperatura seca la vegetación y la vuelve combustible: “Hace que se prenda fuego más rápido, cualquier chispa puede provocar un incendio de gran magnitud”.

El funcionario recordó las medidas de prevención: “Está prohibido prender fuego, salvo en lugares autorizados. No se puede hacer asado en medio del monte, nos encontramos que hace tres años un chico calentó agua para un café y se quemaron siete viviendas. En ese momento también regía la regla de los 30, por eso pedimos responsabilidad”.

Finalmente, Schreiner instó a la población a colaborar en la detección temprana: “Si ven una columna de humo, avisen. Nosotros salimos con el equipamiento de inmediato, pero necesitamos que la gente dé aviso rápido para poder controlar la situación antes de que se desate una catástrofe”.

Las autoridades recordaron que ante cualquier señal de incendio se puede llamar a los números de emergencia:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

“La prevención es fundamental para resguardar la seguridad de las comunidades, proteger los recursos naturales y evitar que se repitan emergencias que ya han causado graves pérdidas”, remarcaron desde el organismo.