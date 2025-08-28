Procesaron a integrantes de una organización que cometía salideras en Belgrano

Dos integrantes de una organización que cometía salideras en el barrio de Belgrano fueron procesados con prisión preventiva. En el caso hay una tercera persona identificada, que permanece prófuga, y otros sospechosos que aún no fueron individualizados.

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez, que encabeza el fiscal José María Campagnoli, la jueza Laura Bruniard procesó con prisión preventiva a dos hombres acusados de integrar una banda delictiva que, entre septiembre de 2024 y mayo pasado, cometió una serie de robos a personas que salían de financieras, en el barrio porteño de Belgrano.

La investigación se inició por el robo ocurrido el 6 de septiembre del año pasado cuando, a pedido de una empresa con sede en la ciudad de Mendoza, un hombre que se desempeña como chofer de pasajeros y artículos fue hasta una oficina ubicada en la avenida Olazábal al 1500 donde retiró $2.500.000, dinero que debía trasladar a un depósito de telas de la localidad bonaerense de Lanús.

Tras retirar el dinero, el cual guardó en una mochila, el hombre se dirigió a un estacionamiento para retirar su vehículo. Sin embargo, cuando se encontraba detenido en el semáforo de la calle Mendoza con avenida Del Libertador, uno de los imputados le rompió el vidrio delantero y se apoderó de la mochila.

La víctima trató de evitar el robo y se produjo un forcejeo, producto del cual al asaltante se le cayó su celular dentro del vehículo. Tras ello, el ladrón se dio a la fuga y abordó una moto que lo esperaba en la avenida, por donde huyeron con dirección al centro porteño.

El segundo hecho, el cual fue bajo la misma modalidad, se registró el 19 de marzo pasado, cuando un hombre retiró una importante suma de plata del mismo edificio de la calle Olazábal y fue abordado en la intersección con la calle Golfarini.

Como la vez anterior, el delincuente rompió el vidrio del auto, le sustrajo el dinero y se fugó en una moto que también lo esperaba.

El último caso sucedió el 7 de mayo de este año cuando la víctima se detuvo en el semáforo de la calle Blanco Encalada y avenida Del Libertador y fue abordada por un motociclista.

En esta ocasión el sujeto también le reventó la ventanilla, le robó una mochila gris, y escapó hacia la avenida Figueroa Alcorta.

Según se describió en la denuncia, dentro de la mochila había una notebook, el dinero que había retirado del mismo edificio, un pasaporte español, dos escrituras, un poder de administración general emitido por su madre, el documento de identidad, recetas médicas y estudios oncológicos de la mujer, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La banda logró ser localizada gracias al descuido del delincuente en el primer caso, cuando abandonó su celular dentro del vehículo de la víctima.

Esto permitió que se analizaran sus comunicaciones y sus perfiles en redes sociales, revelando que el sospechoso no actuaba solo. Además, se advirtió la existencia de conversaciones que versaban sobre la compra y venta de armas y sus municiones, a través de la hermana de uno de los imputados y su pareja.

Es por ello por lo que, en virtud de las pruebas recabadas, el auxiliar fiscal le requirió a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, Karina Zucconi, el allanamiento de las viviendas de los sospechosos, su detención para ser indagados y el secuestro de los vehículos utilizados en las maniobras, como otros elementos de interés para la investigación.

Días atrás, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos de los hombres, en sus domicilios de la localidad bonaerense de Moreno.

Uno de los hombres fue procesado como coautor del delito de robo en poblado y en banda reiterados en dos ocasiones, como autor del delito de robo simple, y por asociación ilícita, al tiempo que le trabó embargo por la suma de $17.000.000.

Mientras que al otro implicado como coautor del delito de robo en poblado y en banda y por asociación ilícita. Además, embargó sus bienes hasta cubrir la suma de $6.000.000.