Naranja X celebra 40 años levantando barreras de peajes centrales en hora pico

Este miércoles 24 de septiembre, Naranja X celebra 40 años y decidió levantar barreras en los peajes de las principales rutas de ingreso a la ciudad de Córdoba.

Para conmemorar este importante aniversario, la fintech decidió bonificar el paso gratuito en los siguientes peajes de ingreso a la ciudad a partir de las 8 de la mañana, en hora pico, para quienes ingresan a Córdoba:

- Peaje de la Ruta 20 (Autopista Carlos Paz – Córdoba)

- Peaje de la Ruta E-53 (peaje Aeropuerto)

- Corredor E-55 (peaje La Calera)

La acción se realizó en Córdoba y Buenos Aires, donde más de 100.000 vehículos pudieron ingresar sin costo facilitando el tránsito en hora pico.

Esta iniciativa no sólo representa una celebración, sino que también refleja el compromiso de Naranja X de levantar barreras para promover el bienestar financiero en Argentina.