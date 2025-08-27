Cómo son ahora las diferencias entre plazos fijos y billeteras virtuales

El Banco Central implementó un aumento en los encajes, que desde el 1° de septiembre se fijaron en un 53,5%, alcanzando así el nivel más alto en 32 años. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el sistema financiero, donde varios bancos ajustaron al alza las tasas ofrecidas a los ahorristas por los plazos fijos, con algunas entidades llegando a ofrecer hasta un 56% nominal anual.

La medida, sin embargo, también trajo consigo una advertencia sobre las posibles repercusiones en la actividad económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el encarecimiento del crédito, tanto para empresas como para particulares, podría complicar las inversiones en un contexto donde el costo del financiamiento se incrementa constantemente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un lapso menor a un mes, las tasas de interés pasaron de estar por debajo del 30% TNA a superar el 40%, y en las últimas horas, algunas entidades alcanzaron o incluso superaron el 55% anual.

Las tasas anuales de plazos fijos en los principales bancos se presentaron de la siguiente manera:

Banco Nación: 47,00%

Banco Santander: 38,00%

Banco Galicia: 45,00%

Banco Provincia: 43,00%

BBVA: 45,00%

Banco Macro: 53,50%

Banco Credicoop: 47,00%

ICBC: 49%

Banco Ciudad: 35,00%

Por otro lado, las billeteras virtuales ofrecieron tasas más bajas en comparación con los bancos. Por ejemplo, en Naranja X, un Frasco a 28 días de plazo ofrecía un 40% de interés anual. Los rendimientos en otras billeteras fueron los siguientes:

Ualá: 42%

Prex: 40%

Personal Pay: 39%

Mercado Pago: 39%