Dólar: advierten que las altas tasas tendrán impacto negativo en la economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó tasas efectivas de 65% anual a 90 días, es decir, tres veces más que la inflación esperada a un año, e implementó medidas para secar de pesos la plaza.

En diálogo con Cadena 3, el economista Cristian Buteler analizó la situación económica actual, marcada por el escándalo de presuntas coimas que afecta a los mercados y provocó el lunes un fuerte aumento en el valor del dólar.

Buteler calificó las medidas tomadas por el Gobierno y el Banco Central como "desesperación", señalando que "es una muy mala señal que a cada licitación el Banco Central, como no puede lograr renovar el 100% del Tesoro, le termina elevando las ventajas a los bancos".

El economista advirtió que la situación se complica con el acercamiento de las elecciones. "Faltan nueve semanas para la elección de fin de octubre, por lo que mantener esta situación realmente se complica bastante".

Buteler subrayó que el alto nivel de tasas de interés impacta negativamente en la actividad económica, algo que también reconocen funcionarios del gobierno. "Este nivel de tasas va a terminar impactando sobre la actividad económica", asegura.

También explicó que el desorden en las tasas de interés comenzó cuando el Tesoro y el Banco Central decidieron modificar las leyes que regulaban la liquidez diaria de los bancos. "Hubo una decisión política de terminar con eso y que empiecen a manejar la liquidez diaria con otro tipo de títulos", lo que genera incertidumbre en el sistema bancario y, por ende, un aumento en las tasas de interés para las familias y empresas.

Sobre el impacto del dólar, Buteler sostuvo que "la discusión sobre el precio del dólar seguirá siendo tema en la Argentina", y que la disparada actual no es solo un efecto del ruido político. "Esto se le saca el día que el Banco Central quiere terminar con las leyes", explicó, refiriéndose a la falta de renovación de ciertos instrumentos financieros por parte de los bancos.

En cuanto a las medidas del Gobierno, Buteler mencionó que "cada medida tiene su precio específico en distintos momentos", y enfatizó la importancia del equilibrio fiscal y la apertura comercial. "Bajar la inflación es buena para todos, para las familias, para las empresas, para poder proyectar", afirmó a Cadena 3, pero también advirtió que "no se puede tener tasas del 70% contra una inflación esperada del 25-30%".

Buteler dijo que el actual nivel de tasas es negativo para la economía, ya que "tiene un impacto sobre la actividad económica que lo vamos a sentir seguramente en las próximas semanas".

Entrevista de Rodolfo Barili.