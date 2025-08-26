Dólar: estiman que la volatilidad seguiría hasta las elecciones en Buenos Aires

El economista Salvador Vitelli analizó el panorama económico actual, marcado por una fuerte volatilidad en los mercados financieros y un contexto político incierto de cara a las próximas elecciones. Según Vitelli, "los inversores que no se sienten cómodos con su posición y su riesgo en Argentina comienzan a desarmar posiciones y a vender activos".

En este sentido, destacó que el lunes los bonos soberanos registraron caídas de entre 2 y 3%, lo que calificó como "una muy fuerte caída" para este tipo de activos, mientras que las acciones llegaron a cotizar entre un 8 y 9% por debajo.

El economista también se refirió en Cadena 3 al impacto de las elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires como en las generales, como un factor clave de la volatilidad actual. "(La volatilidad) se puede llegar a aplacar un poco a partir de las elecciones de PBA, pero lógicamente va a depender para qué lado resulte esa elección", afirmó.

Según Vitelli, un escenario de victoria contundente de la oposición en la provincia podría generar aún más incertidumbre, ya que el mercado estaría incorporando un escenario político más débil para el oficialismo. Sin embargo, añadió que, si el oficialismo logra un resultado sólido en la provincia, "todo el mercado está planteado de que, a nivel nacional, debería ir incluso un poquito mejor". Por ello, los inversores están atentos al desempeño electoral de La Libertad Avanza en la provincia, donde enfrenta "secciones más que desafiantes".

Consultado sobre el impacto de las versiones de posibles coimas en la administración de discapacidad, Vitelli consideró que sí influyeron en la volatilidad reciente. "Es de lo que se estuvo hablando fuerte este fin de semana", señaló, destacando que, aunque el viernes ya circulaban rumores, los bonos soberanos no registraron grandes pérdidas ese día.

Sin embargo, el lunes el riesgo país creció "arriba de 50 puntos básicos", lo que, según el economista, refleja un "fuerte crecimiento" y un indicador de la desconfianza del mercado. "Ese es el principal indicador del valor que tiene el mercado en el Gobierno, y una caída o un porrazo como el del lunes te deja ese pensamiento o ese sabor amargo de que el mercado está poniendo en duda, por lo menos estando algo escéptico con respecto a lo que estaba sucediendo en materia de coimas", concluyó.

Informe de Guillermo López.