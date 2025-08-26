En medio del escándalo de los audios, López Murphy criticó a Milei y a los Menem

El diputado nacional Ricardo López Murphy apuntó en duros términos al Gobierno nacional y la familia Menem, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, elogiara el mandato de su tío, Carlos Saúl (1989-1999).

Menem hizo una defensa de la gestión de Milei sobre las denuncias de supuesta corrupción tras viralizarse audios con grabaciones clandestinas presuntamente editadas de conversaciones privadas.

El diputado dijo en A24 que, durante el mandato de su tío, Argentina "tuvo un sesgo de país normal, con algunos errores y problemas". "Es un ataque permanente, y con los Menem, los Menen, los Menem. Siento que tienen un embarazo psicológico con los Menem", agregó.

Al respecto, López Murphy le respondió en redes. "El gobierno de Carlos Saúl Menem fue estructuralmente corrupto. Qué poca memoria tenés, Martín. ¿O te olvidas del enriquecimiento de María Julia Alsogaray? Tandanor, ¿te suena? ¿La leche de Vicco? ¿La causa Siemens? Tal vez eras muy joven, pero el apellido Menem, para los viejos como yo, es el recuerdo de un gobierno que contribuyó y mucho a debilitar la transparencia de la República", criticó el diputado en X.

"Ojalá el gobierno de Milei no tenga la corrupción que vimos en el gobierno de tu tío en el pasado. Ahora, a dar explicaciones de los audios de Spagnuolo a la Justicia. Y nosotros, los verdaderamente republicanos, los que siempre estuvimos en la misma vereda, los que nunca aceptaremos la corrupción, tenemos el colosal desafío de hacer una gran elección en octubre", continuó el legislador.

En diálogo con Cadena 3, López Murphy expresó que "los problemas de corrupción y de falta de transparencia están en el corazón de las dificultades de credibilidad en nuestro país". En ese sentido, dijo que la corrupción afecta la intención de inversión en Argentina, señalando que "los que tienen que invertir huyen desfavorecidos por la corrupción".

En este contexto, López Murphy propuso que los miembros del Gobierno acusados deben entregar las contraseñas de sus dispositivos para facilitar la Justicia. "Si usted no entrega las contraseñas, bien, en ese caso yo diría que usted está trabajando para obstaculizar la Justicia", afirmó el diputado nacional.

Además, el exministro de Economía se enfocó en la situación económica actual, destacando que "la situación sigue siendo muy precaria" y advirtió sobre las altas tasas de interés y la falta de confianza en la gestión actual.

Finalmente, López Murphy expresó su deseo de que existan fuerzas políticas que "defiendan la constitución y la integridad" en la vida pública, y remarcó que no se debe confundir un dilema electoral con la lucha contra la corrupción.

Entrevista de Miguel Clariá, Ariel Rodríguez y Guillermo López.