Milei, de campaña en Junín: advertencia de fraude, silencio sobre ANDIS y furcio

El presidente Javier Milei sostuvo este lunes a la noche de cara a las elecciones legislativas que "hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados", mientras advirtió que, en las bonaerenses del 7 de septiembre, "se va a votar con una boleta que permite el fraude", ya que se utilizará el sistema tradicional y no la BUE (Boleta Única Electrónica), que se empleará en las nacionales de octubre.

"Octubre será mucho mejor que septiembre. Por eso, si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo", insistió el mandatario al cerrar un acto de campaña con los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de Junín.

El jefe de Estado encabezó el acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual no hizo ninguna referencia en su exposición de una hora de extensión.

Lo acompañó su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios por el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien dio unas breves palabras sin menciones a ese tema y sólo para solidarizarse con los militantes agredidos por personas ligadas al kirchnerismo afuera del Teatro San Carlos, donde se hizo el acto.

En su discurso, Milei además se mostró preocupado por una posible baja participación electoral y sostuvo que "hay que ir a votar, porque, si no se hace, gana el aparato y no podemos permitir que nos sigan robando la vida". "Es en defensa propia: hay que ir defenderse en las urnas", agregó.

En otro tramo de su exposición, tuvo una frase que sonó a furcio: “Los kirchneristas están molestos, porque les estamos afanando los choreos".

"Su única propuesta es poner palos en la rueda para volver al pasado, pero nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más", advirtió previamente sobre la oposición el mandatario, en su discurso en Junín.

Milei pidió el voto por sus candidatos, que lo acompañaron sobre el escenario, para que entren al Congreso: "Es para proteger lo logrado y avanzar con las reformas que faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo".

"Hay dos batallas para cambiar el país: la primera, el 7 de septiembre en el bastión de nuestro gran adversario. Hoy en la provincia de Buenos Aires los únicos que prosperan son los políticos. El kirchnerismo está acuartelado en la provincia", señaló.

Momentos de tensión con incidentes se vivieron en la previa del acto en los alrededores del teatro, cuando militantes kirchneristas y libertarios se tomaron a golpes, luego de que un grupo del primer bando se acercó al lugar, en rechazo a la llegada del Presidente a la localidad del interior bonaerense.

Además de Karina Milei, el propio Presidente y Sebastián Pareja utilizaron su discurso para solidarizarse con los libertarios atacados y que resultaron heridos. "Fueron agredidos por las hordas kirchneristas fuera de este lugar, kirchnerismo nunca más, se acabaron las patotas kirchneristas", dijo el mandatario al inicio de su mensaje.