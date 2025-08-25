Liendo: “El caso ANDIS pone al Gobierno en aprietos ante la opinión pública”

¿Cómo impacta en el gobierno de Javier Milei la denuncia y la investigación judicial sobre las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)?

El Gobierno enfrentó una semana muy complicada, tanto en el Congreso como por la difusión de audios que involucran al exdirector de ANDIS, Fernando Spagnuolo, un abogado cercano al presidente, la vicepresidenta y Karina Milei. Este escándalo ha golpeado fuertemente en un contexto de recesión económica, desempleo y dificultades para las familias. Aunque el tema de la corrupción había perdido relevancia, vuelve con fuerza, recordando los vínculos entre ciertos sectores empresariales y el poder. Esto afecta la imagen disruptiva de Milei, quien concentra el poder junto a su hermana, Karina, y un círculo íntimo, lo que expone al gobierno a críticas, especialmente ante las elecciones de octubre de 2025.

¿Cómo se relaciona este escándalo con el formato de poder de Milei y su entorno?

El estilo de Milei, basado en su liderazgo personal y la centralización del poder con su hermana y operadores como Santiago Caputo y los hermanos Menem, ha sido clave desde la campaña de 2023. Sin embargo, este modelo, que funcionó sin una estructura partidaria sólida, ahora muestra vulnerabilidades. Karina Milei, junto a Eduardo "Lule" Menem, ha trabajado en construir La Libertad Avanza como partido, pero este escándalo pone en evidencia la fragilidad de un gobierno que depende de un círculo reducido. Los audios, aunque pendientes de resolución judicial, ya generan un impacto político significativo, especialmente en un contexto económico adverso.

¿Cómo podría responder la opinión pública al pedido del gobierno de ser juzgado por sus logros económicos, como la baja de la inflación, en medio de este escándalo?

En Argentina, escándalos como este pueden calar hondo o desvanecerse rápidamente según el contexto. Este caso, junto al de la criptomoneda Libra, afecta la credibilidad del gobierno, especialmente porque Karina Milei también está bajo investigación. La percepción de que Milei prometió terminar con la "casta" y sus métodos, pero ahora enfrenta acusaciones de corrupción, genera una contradicción que la gente siente intuitivamente. Esto podría opacar el logro de la baja inflación, que era un pilar del discurso oficial, y fortalecer la percepción de corrupción en la opinión pública.

¿El entorno de Milei lo condiciona en su gestión y estabilidad?

Sin duda. La figura de Milei, construida como una "rockstar" transformadora en 2023, canalizó una fuerte emocionalidad social. Sin embargo, su entorno, especialmente Karina Milei y operadores como Lule Menem, se identifica ahora como parte integral de su liderazgo. Esto, combinado con el contexto económico y casos como Libra o ANDIS, golpea directamente el discurso libertario. Incluso hay rumores, como el supuesto comentario de Karina diciendo "Lule Menem soy yo", que refuerzan la percepción de un poder centralizado y expuesto a cuestionamientos.

¿Este escándalo pone en riesgo la continuidad del gobierno o su desempeño electoral?

No creo que el gobierno esté terminado ni que necesariamente pierda las elecciones. Sin embargo, este tipo de episodios revela movimientos en la opinión pública y en los círculos de poder. Aunque Milei mantiene una habilidad notable para manejar la agenda pública a través de medios y redes sociales, la falta de una oposición articulada y el probable bajo nivel de participación electoral, estimado en un 50%, complican el panorama. Los desencantados con Milei, especialmente varones jóvenes, y sectores como jubilados o exempleados públicos, podrían no votar, lo que afectaría los resultados. El oficialismo analiza cuánto impacto tendrán estos factores.

¿Qué recursos tiene Milei para enfrentar este desafío político en comparación con otros gobiernos históricos, como el de Menem o los Kirchner?

Milei tiene menos recursos institucionales que Menem o los Kirchner, quienes contaban con estructuras partidarias sólidas. Su irrupción sin gobernadores, intendentes ni mayorías legislativas fue compensada con una gran habilidad comunicacional y la construcción paulatina de apoyos, como el sostenimiento del DNU 70 y la Ley Bases. Sin embargo, casos como el de ANDIS y Libra erosionan alianzas, como las de gobernadores o sectores de la Cámara de Diputados. Aunque conserva capacidad para manejar la agenda pública, sostener apoyos se vuelve más difícil, y llegará a octubre debilitado si no toma medidas para recomponer su posición.

¿Cómo está distribuido el espacio opositor que enfrenta a Milei?

La oposición está fragmentada. Por un lado, el kirchnerismo, liderado por Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa, mantiene un armado territorial en la provincia de Buenos Aires y otras regiones, pero su lista actual refleja una crisis interna, sin frescura ni renovación. Por otro lado, Provincias Unidas, liderado por el exgobernador Schiaretti, busca captar un 15-20% del electorado que rechaza la polarización. Esta opción, potenciada por la dinámica distrital de las elecciones, intenta ofrecer una alternativa al modelo de Milei, aunque su traducción en votos no está garantizada.

¿Recomendarías algún libro para entender el contexto político actual?

Recomiendo las conferencias de Carl Gustav Jung en el Instituto Tavistock de Londres, de finales de la década de 1930, incluidas en sus obras completas. Son un texto clave para comprender la dinámica de las redes sociales, los medios, la batalla cultural y el impacto psicológico de los discursos políticos en la sociedad, algo muy relevante para analizar el presente.

