Andis: el silencio que amplifica el escándalo

Por Sergio Suppo

Una semana. Apenas una semana bastó para que un nuevo escándalo político sacuda al gobierno de Javier Milei, y el silencio oficialista fue el mejor aliado para que la situación crezca hasta proporciones inquietantes. Los audios que involucran a Diego Spagnuolo, cuya autenticidad aún está bajo investigación, desataron una tormenta que pone en jaque la credibilidad de un gobierno que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción.

Sin embargo, la falta de respuestas claras y la aparente parálisis frente a las acusaciones permitieron que las dudas se multipliquen y que la oposición, en plena campaña electoral, saque rédito de un escenario que, al menos en apariencia, es verosímil.

El esquema de poder de Milei es pequeño, casi familiar. Él, su hermana Karina, y un puñado de nombres cercanos —"Lule" Menem, Martín Menem, entre otros— concentran las decisiones clave. Este núcleo compacto, que alguna vez fue un "Triángulo de Hierro", hoy parece desprovisto de una estrategia para contener crisis. La ausencia de Santiago Caputo, relegado a un segundo plano, dejó un vacío que nadie parece llenar. Cuando los problemas apuntan directamente al Presidente y no hay cortafuegos, el impacto es directo y devastador. Este caso, con allanamientos, intentos de fuga y dólares escondidos en sobres, no hace más que alimentar la percepción de que algo no cierra.

El silencio del oficialismo, roto apenas por tibias declaraciones de Guillermo Francos y un tuit de "Lule" Menem, contrasta con la celeridad de la Justicia. Los allanamientos realizados entre jueves y viernes, que incluyeron el secuestro de teléfonos, computadoras y una máquina de contar dinero, muestran que el Poder Judicial actúa con una velocidad inusual. La indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por presunto encubrimiento y la sospecha sobre los hermanos Kovalivker refuerzan la gravedad del asunto. Pero, ¿qué hay detrás de los audios? ¿Son pruebas válidas o una maniobra editada para desestabilizar? La respuesta no está clara, y la falta de una narrativa oficial permite que las especulaciones dominen el debate.

En el medio, la campaña electoral agrega un condimento inevitable. La oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, no duda en explotar este escándalo, presentándolo como una mancha terminal para un gobierno que se jacta de ser diferente. No es la primera vez que Karina Milei queda en el centro de la tormenta: el caso Libra, con sus sospechas de negociaciones turbias y una estafa vinculada a una criptomoneda, aún no se cerró. La repetición de nombres y patrones hace que las acusaciones, ciertas o no, resulten creíbles. Y eso es un problema grave para un gobierno que hizo de la lucha contra la "casta" su bandera.

Sin embargo, no podemos ser ingenuos. La política no es un convento de carmelitas descalzas. Los audios, que según se dice son del año pasado, emergen en un momento oportuno para la oposición, justo cuando el Gobierno es acusado de insensibilidad por recortes en fondos por discapacidad. Esto no exime al Gobierno de rendir cuentas, pero sí obliga a preguntarnos si hay una intencionalidad detrás del timing. La denuncia, impulsada por un fiscal con pasado kirchnerista, no pierde legitimidad por ello, pero el contexto político no puede ignorarse.

El Gobierno enfrenta un doble desafío: político y judicial. Políticamente, el silencio es un error estratégico que da oxígeno a sus rivales. Judicialmente, la investigación debe avanzar sin interferencias para esclarecer si hubo corrupción en un área tan sensible como los fondos para discapacitados. Si los audios son auténticos, si los imputados hablan y aportan datos, como ocurrió en el caso de los cuadernos, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero incluso si todo fuera una maniobra, la falta de reacción oficial transformó un problema manejable en un escándalo de proporciones.

A dos semanas de las elecciones, el gobierno de Milei se juega más que votos: se juega la confianza de una sociedad que lo eligió para romper con el pasado. El silencio no es una opción.