FOTO: Ministro de Seguridad, sobre las tres chicas asesinadas: "Fue una trampa narco"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que confirmó que las tres jóvenes asesinadas tras desaparecer en La Matanza fueron víctimas de una organización narco que las engañó con una falsa invitación a una fiesta. “Las chicas cayeron en una trampa de una organización de narcotráfico. Ellos las mataron”, sostuvo con firmeza.

Por el brutal crimen, ya hay cuatro detenidos: dos hombres y dos mujeres, todos acusados del homicidio.

Las víctimas, identificadas como Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en el partido bonaerense de La Matanza. Tras días de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Según explicó Alonso, la organización criminal que estaría detrás del crimen opera en distintos puntos de venta de drogas en el conurbano sur. “Habrían elegido esta casa para perpetrar este asesinato”, afirmó.

El ministro detalló que las chicas solían frecuentar la zona de Flores y que, en ese contexto, habrían tenido contacto con miembros de esta red delictiva. “Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento, y en ese evento encontraron la muerte”, concluyó.

El hallazgo

Tras un intenso trabajo de investigación, la policía logró reconstruir el recorrido de la camioneta blanca a la que se subieron las jóvenes la noche de su desaparición. Esa pista condujo a los investigadores hasta una vivienda ubicada en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela.

Allí, el martes por la tarde, los efectivos hallaron manchas de sangre y detuvieron a un hombre y una mujer presuntamente implicados en la limpieza de la escena del crimen.

Horas más tarde, un nuevo allanamiento en una segunda casa, también en la zona, permitió finalmente dar con los cuerpos de las tres chicas, enterrados en el patio.

Las familias de las víctimas ya reconocieron los cuerpos, y en las próximas horas comenzarán las autopsias que permitirán determinar más detalles sobre la causa de muerte.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones. El caso ha conmocionado a toda la provincia y pone nuevamente en el centro del debate la expansión de las redes narco en el conurbano bonaerense.