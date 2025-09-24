FOTO: Confirman los cuerpos de Morena, Lara y Brenda, jóvenes desaparecidas en La Matanza

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, las jóvenes que fueron halladas muertas días atrás en Florencio Varela, rompió el silencio y expresó su dolor en medio del reclamo de justicia que lleva adelante la familia.

“Nadie sabe esto, no las puedo culpar, ellas saben lo que hicieron. Todos vamos a reclamar justicia, vamos a luchar para saber quiénes fueron”, manifestó el hombre en diálogo con la prensa, visiblemente afectado.

El abuelo cuestionó el accionar de la Policía y de la Fiscalía y manifestó: “Fue todo muy tarde. Estamos enojados con la policía y con los fiscales, porque no lo hicieron antes. Recuperaron barridos del día anterior”, denunció Antonio, al remarcar que las demoras complicaron la búsqueda.

En medio de la conmoción, destacó la importancia de respetar la libertad individual de las jóvenes: “Con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras”, dijo Antonio, subrayando que lo central es hallar a los verdaderos responsables.

“Son más la gente mala que la buena. ¿Quién les dio las drogas? ¿Por qué no buscamos a los responsables?”, se preguntó con dureza.

El hombre también contó cómo atraviesan la pérdida en la intimidad: “Como familia nos estamos respaldando entre nosotros. El hijo de Brenda llega a la noche y pide por la madre”, relató.

Finalmente, los familiares de Brenda y Morena aseguraron que continuarán movilizados hasta esclarecer el hecho y que no descansarán hasta que los culpables sean identificados y llevados ante la Justicia.

Los cuerpos hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Ahora, la policía busca intensamente a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares de Flores, zona en la que las tres jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente la prostitución.

Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, día de las desapariciones.

Respecto a la investigación, hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculadas al líder narco, las que tendrían domicilio alternativamente entre el bajo Flores y el sur del Conurbano.

“Las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo de La Matanza identificaron la camioneta blanca, con patente adulterada, a la que las dos jóvenes de 20 años y la menor de 15 años subieron voluntariamente en la Rotonda de La Tablada el viernes”, detallaron.

Asimismo, se remarcó que la denuncia formal fue radicada el domingo por la tarde y que la identificación del vehículo que hizo el municipio se aportó a la Justicia el lunes a la mañana, una vez conocido el caso.

El impacto posterior de uno de los celulares en una antena de Florencio Varela activó la búsqueda en esa zona, en donde dos familiares del jefe narco, ahora intensamente buscados, alquilaban una casa en la que se habrían producido los asesinatos.

Los familiares de las tres chicas llegaron cerca del mediodía a la DDI para que las autoridades den explicaciones sobre el operativo en dicha localidad bonaerense.

Se trató de un marco desgarrador, debido a que varios familiares se descompensaron frente a las cámaras de seguridad.

