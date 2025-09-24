En vivo

Sociedad

Le quiso robar la moto, lo hizo chocar y murió: piden pena de 18 años

La víctima perdió el control del rodado al intentar escapar, se estrelló contra una columna y falleció en el lugar. El acusado y sus acompañantes se llevaron la moto. Después cometió otro delito.   

24/09/2025 | 17:56Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Centro de Justicia Penal de Rosario.

En una audiencia preliminar realizada este martes 24 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Justicia admitió el requerimiento acusatorio contra N. M., imputado por dos hechos ocurridos entre el 7 y 8 de diciembre de 2023. La Fiscalía lo acusa de homicidio en ocasión de robo, robo calificado por el uso de arma de fuego y encubrimiento, y solicitó una pena de 18 años de prisión efectiva.

El juez Bilbao Benítez, tuvo por formalizada la acusación presentada por el fiscal Luis Schiappa Pietra y aceptó las pruebas ofrecidas por las partes para que sean debatidas en el juicio oral.

Según la investigación, el 7 de diciembre de 2023 a las 23:50, en Batlle y Ordóñez al 2500, N. M. junto a un cómplice aún no identificado intentaron robarle la motocicleta a Elías Vázquez.

La víctima perdió el control del rodado al intentar escapar, se estrelló contra una columna y falleció en el lugar. Acto seguido, el acompañante de N. M. se llevó la moto, mientras ambos se dieron a la fuga. El segundo hecho atribuido ocurrió horas más tarde, el 8 de diciembre alrededor de las 3:30, en Bv. Oroño y Bv. Uriburu.

Allí, junto a otros tres hombres, el acusado interceptó a una persona que circulaba en una Honda Falcon, efectuaron disparos al aire y huyeron con la motocicleta. N. M. fue detenido poco después por personal del Comando Radioeléctrico, cuando circulaba en otra moto con pedido de secuestro.

Con la acusación ya admitida, N. M. enfrentará juicio por los graves delitos imputados, en un proceso en el que la Fiscalía pedirá 18 años de cárcel.

