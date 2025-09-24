Prisión preventiva para los tres taxistas imputados por la golpiza al pasajero

FOTO: El hecho se produjo en la esquina de Montevideo y Oroño.

En una audiencia realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Lisandro Artacho de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas imputó a tres taxistas por la feroz agresión ocurrida en la madrugada del 13 de septiembre en calle Montevideo al 2100. La víctima, identificada como Flavio B., permanece internada en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), con asistencia respiratoria mecánica.

Según la acusación, David Cabral, de 41 años, fue imputado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, mientras que Matías Vigliero, de 34, y Omar Fernández, de 49, enfrentan cargos por lesiones graves en calidad de coautores. El juez de primera instancia, Hernán Postma, aceptó la calificación fiscal y dispuso prisión preventiva efectiva por 90 días para Cabral y 45 días para los otros dos imputados.

La investigación reconstruyó que el hecho comenzó cuando la víctima descendió de un taxi sin abonar el pasaje, lo que generó una discusión con la conductora. La mujer pidió refuerzos por radio y al lugar acudieron otros choferes. Allí se produjo el primer enfrentamiento: Vigliero y Fernández golpearon al pasajero hasta derribarlo, aunque luego se alejaron. Minutos después, intervino Cabral, quien le aplicó un violento golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente tras golpear contra el pavimento.

Las cámaras de seguridad del Consulado de Italia, ubicadas cerca de la escena, resultaron claves para confirmar la secuencia de los hechos. “Quedó claro que la mecánica probada muestra que Vigliero y Fernández ejercieron violencia que encuadra en lesiones graves, mientras que el accionar de Cabral, por la contundencia y las consecuencias, se encuadra en tentativa de homicidio”, explicó el fiscal Artacho tras la audiencia.

Los tres taxistas huyeron del lugar en sus vehículos, lo que dificultó las primeras medidas de investigación. Cabral fue detenido el 22 de septiembre en un allanamiento, mientras que Vigliero y Fernández se presentaron al día siguiente en sede policial. La víctima continúa internada en terapia intensiva, y la calificación legal podría variar en función de su evolución clínica.

Informe de Juan Cruz Albergoli.