Brutal balacera en Empalme: "Nos tiramos todos al piso"

FOTO: El barrio de la balacera está bajo custodia de fuerzas federales de seguridad.

FOTO: La canchita en la que se produjo la balacera que dejó cinco heridos.

Una vecina de Empalme Graneros, donde tuvo lugar una balacera que dejó cinco heridos, relató su experiencia durante el incidente. “Estábamos cocinando con mis nietos, ya faltaba poquito para comer”, comentó la mujer, quien se encontraba en la mesa con sus nietos cuando escucharon los tiros.

La mujer recordó en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, cómo reaccionaron en ese momento: “Digo, bueno, hijos, al suelo, al suelo, al suelo. Y entramos todos ahí al baño”. Al ser consultada sobre la cantidad de disparos, afirmó: “Muchos, muchos”, y confirmó que una de las balas ingresó en su habitación y otra en el comedor. “Al piso nos tiramos todos. Todos, todos”, añadió.

Sobre la situación en el barrio, la vecina expresó su sorpresa: “No, no. Conflicto no, no. Nunca hubo conflicto, no. Quilombo así tampoco. Por eso a mí me extraña un montón lo que pasó anoche”. Aclaró que, a pesar de ser un barrio común, no había tenido problemas de este tipo antes.

En cuanto a la seguridad del área, comentó que la policía y gendarmería están presentes en el barrio: “La policía anda mucho, mucho. A cada rato va y viene”. Sin embargo, destacó que el reciente tiroteo fue inusual: “Por eso anoche para mí fue una cosa extraña que lo que pasó porque no estamos acostumbrados a escuchar esas cosas acá”.

Informe de Juan Cruz Albergoli.