Balearon a cinco jóvenes en una cancha de fútbol: "Están fuera de peligro"

FOTO: Algunos de los heridos fueron derivados al HECA.

Una brutal balacera tuvo lugar este martes a las 22 en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en el barrio Empalme Graneros, en el noroeste rosarino.

El ataque a balazos dejó un saldo de cinco personas heridas en brazos y piernas. Las víctimas manifestaron que estaban "jugando al fútbol y pasaron varios hombres y dispararon".

Los heridos tienen entre 16 y 23 años. Cuatro de ellos son argentinos y el restante es de nacionalidad paraguaya.

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), Andrea Becherucci, indicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "ninguno en condición crítica". De los heridos, un menor de 16 años ya fue dado de alta tras recibir tratamiento por una herida en la mano.

Los otros tres jóvenes permanecen internados. Becherucci agregó que "uno de ellos va a tener que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de húmero". A pesar de la gravedad de las lesiones, la directora aseguró que "los tres están fuera de peligro".

La zona en la que se produjo la balacera está bajo custodia de fuerzas federales. Por el momento no hay detenidos.