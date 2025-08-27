En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Balearon a cinco jóvenes en una cancha de fútbol: "Están fuera de peligro"

Ocurrió en Empalme Graneros, en el noroeste de la ciudad. Las víctimas manifestaron que estaban jugando, pasaron varios hombres y dispararon. La zona es una de las que está bajo custodia de las fuerzas federales de seguridad. La directora del HECA, Andrea Becherucci, indicó que "ninguno está en condición crítica".

27/08/2025 | 08:44Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Algunos de los heridos fueron derivados al HECA.

  1.

    Audio. Desde el HECA confirmaron que heridos en Empalme están fuera de peligro

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Una brutal balacera tuvo lugar este martes a las 22 en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en el barrio Empalme Graneros, en el noroeste rosarino.

El ataque a balazos dejó un saldo de cinco personas heridas en brazos y piernas. Las víctimas manifestaron que estaban "jugando al fútbol y pasaron varios hombres y dispararon".

Los heridos tienen entre 16 y 23 años. Cuatro de ellos son argentinos y el restante es de nacionalidad paraguaya.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), Andrea Becherucci, indicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "ninguno en condición crítica". De los heridos, un menor de 16 años ya fue dado de alta tras recibir tratamiento por una herida en la mano.

Los otros tres jóvenes permanecen internados. Becherucci agregó que "uno de ellos va a tener que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de húmero". A pesar de la gravedad de las lesiones, la directora aseguró que "los tres están fuera de peligro".

La zona en la que se produjo la balacera está bajo custodia de fuerzas federales. Por el momento no hay detenidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el barrio Empalme Graneros? Una balacera dejó cinco personas heridas.

¿Quiénes son las víctimas? Los heridos son jóvenes de entre 16 y 23 años, cuatro argentinos y un paraguayo.

¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió este martes a las 22.

¿Dónde sucedió la balacera? En una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en el barrio Empalme Graneros, Rosario.

¿Cómo están las víctimas? Fueron trasladadas a hospitales; dos fueron dadas de alta y el resto está fuera de peligro.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho