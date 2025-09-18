FOTO: Juicio por el femicidio de Alejandra Abbondanza: "Fue contundente, la defensa no sabía qué preguntar"

La primera audiencia del juicio oral por el brutal femicidio de Alejandra Abbondanza en Campana, crimen ocurrido en septiembre de 2022 y por el que son juzgados Agustín Chiminelli y sus padres, fue “contundente” tras las declaraciones de familiares de la víctima y policías.

Hugo Tomei, abogado de la familia de Abbondanza, dialogó con la agencia Noticias Argentinas respecto a cómo fue la primera jornada del debate y señaló que en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, los acusados estuvieron presentes, sumado a varias mujeres de organizaciones que estaba con pancartas.

“La fiscalía investiga cuatro hechos contra la familia. Dos son por abusos cometidos contra ex parejas de Agustín ocurridos en 2017, también por tenencia ilegal de arma (papá) y el femicidio de Alejandra”, destacó Tomei.

Este jueves dieron testimonio Francisco, ex pareja de Alejandra y padre de su hija, quien relató cómo se enteró de la desaparición, la búsqueda y el hallazgo del cuerpo desmembrado y calcinado de la víctima.

Quienes también dieron testimonio frente a los jueces Lucía María Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar fue la hermana de Alejandra y tres policías. Acerca de los efectivos, se tratan del comisario, el agente que peritó el video de las cámaras de seguridad y la policía que encontró los elementos con sangre en rastrillajes.

Agustín llegó acusado del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género y por el vínculo. Mientras que sus padres, Carlos Rubén y Liliana Esther Sánchez, por ser coautores del femicidio.

La Fiscalía en su acusación remarca que Chiminelli y la víctima tenían una relación y es por ese motivo que Alejandra ingresó a su casa, lugar donde ocurrió el femicidio. Sin embargo, los familiares sostiene que nunca fueron pareja.

“Fue contundente. Nadie confirmó que había una relación entre ellos. La defensa no sabía que preguntar”, destacó Tomei.

Al ser consultado sobre la sospecha de por qué la mujer habría entrado a la vivienda de Agustín, el abogado explicó: “Nosotros creemos que él salió y pidió ayuda por una supuesta urgencia que pasaba dentro de la casa. Eso lo pensamos porque ella camina tranquila con el perro y antes de entrar al domicilio acelera sus pasos, lo que nos da a entender que iba a socorrer una emergencia. No había relación”.

“Lo declarado por los familiares y policías fue muy importante, pero cuando los peritos comiencen a dar testimonio va a ser fundamental porque nadie vio que pasó dentro de la casa, no se sabe el rol que cumplió cada uno de los acusados en la escena del crimen”, consideró.

Acerca de cómo seguirán las próximas audiencias, Tomei indicó que este viernes declararán las dos víctimas de abusos: “El juicio se divide en varias partes. Mañana es el turno total de esos casos, yo no voy a participar, pero me voy a enterar de todo después”.

“Ellas se animaron a denunciar y dar testimonio cuando se conoció el caso de Alejandra y los detuvieron”, subrayó.