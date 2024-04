Hackearon la base de datos de licencias de conducir y mostraron la de Milei

La seguridad de una importante base de datos del Estado Nacional fue violada nuevamente. Ahora le tocó el turno a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Un grupo de hackers robó los datos de todas las licencias de conducir del país, más de 5,7 millones en total, y los puso a la venta en Internet.

/Inicio Código Embebido/

?? New #cybercrime intelligence.



???? #Argentina: Threat actor selling 5.7M (1.2 TB) driving licences extracted from the DNRPA (Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor). Shared sample includes licenses belonging to the President, Ministers and celebrities. pic.twitter.com/ACW0ebwixd