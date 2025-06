Militante peronista que admitió quemar un campo defendió a CFK: "Es inocente"

La semana pasada, tras la condena a Cristina Kirchner (prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos), en Santa Fe hubo pintadas contra el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Días después del hecho, el militante peronista Roberto "Cachorro" Acosta admitió ser el culpable de esos actos, tras ser detenido.

Este martes, previo a su cita judicial, Acosta habló con el móvil de Cadena 3 Rosario en Santa Fe, en Radioinforme 3, y expresó: "Cristina es inocente. Lo de mañana puede ser un 17 de octubre. En 20 años les dimos de comer a todos, las heladeras estaban llenas".

Además, admitió haber quemado un campo hace 15 años, por dinero y una orden directa. "No lo voy a negar, hubo un acuerdo y fui traicionado, pero no quemé ningún auto, tenía que haber un culpable. Fui a quemar el campo con mi hija de 3 años. No se quemó gratis, era mucha plata", sostuvo.

En cuanto al accionar de sus pares de militancia, reveló: "Conozco a una banda que se hicieron millonarios, eran peronistas y se pasaron de bando, pero botón no soy".

Finalmente, dijo que la Policía Federal, que lo detuvo tras las pintadas contra Rosatti, no lo trató bien al momento de la captura. "Cuando vinieron les dije, 'vienen a matarme, vienen a matar a un peronista'", cerró.

Informe de Matías Arrieta. Entrevista de Hernán Funes.