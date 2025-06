Federación de Magistrados rechazó los ataques a integrantes de la Corte Suprema

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se entregará este miércoles formalmente para cumplir su condena de seis años por corrupción en la causa Vialidad y se esperan convocatorias a movilizaciones y reclamos por seguridad en el entorno judicial.

A medida que se acortan los plazos para que la Justicia defina cómo se ejecutará la condena, aumentan las presiones y amenazas hacia el sector judicial. Las pintadas hacia los integrantes de la Corte Suprema comenzaron la semana pasada y continúan con ataques directos, incluso hacia el presidente del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Gorini.

El doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, expresa su preocupación en diálogo con Cadena 3 por los ataques a la Justicia. "Estamos bastardeando las instituciones, estamos debilitando la República, estamos dando una imagen como que todo pareciera lo mismo y no lo es". Gallo Tagle alertó que estas amenazas generan un clima negativo y pueden afectar la percepción pública sobre la Justicia.

El presidente de la Federación también señaló que los magistrados no modificarán sus decisiones ante estas presiones, aunque la situación es preocupante. "No justifica que si otra cosa pudiera estar mal y deba ser juzgada, no pueda avanzarse en esto", añadió.

En tanto, la defensa de Cristina Kirchner considera llevar la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Informe de Ariel Rodríguez.