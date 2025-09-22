Discusión y golpiza: allanan y detienen a un taxista y buscan a otros dos

Tras cuatro allanamientos, detuvieron a un taxista y buscan a otros dos por la golpiza que dejó a Flavio, un contador de 43 años, internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) hace 10 días. La víctima era el pasajero de una mujer que denunció que no quiso pagarle y le hizo una propuesta sexual a cambio.

Los operativos fueron llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), a pedido del fiscal Lisandro Artacho. Los apuntados por los allanamientos fueron parte de un grupo de personas que estuvo en el lugar de la golpiza y se fue antes de que llegue la Policía. Es decir, los ahora buscados no estaban entre los primeros demorados.

La causa se investiga como una "tentativa de homicidio" y está vigente una orden de captura para los dos taxistas restantes.