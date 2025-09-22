En vivo

Sociedad

Discusión y golpiza: allanan y detienen a un taxista y buscan a otros dos

Es por el ataque a golpes a un contador de 43 años el sábado 13 de septiembre en la zona de Oroño y Montevideo.

22/09/2025 | 09:55Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El lugar en el que agredieron a Flavio.

Tras cuatro allanamientos, detuvieron a un taxista y buscan a otros dos por la golpiza que dejó a Flavio, un contador de 43 años, internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) hace 10 días. La víctima era el pasajero de una mujer que denunció que no quiso pagarle y le hizo una propuesta sexual a cambio.

Los operativos fueron llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), a pedido del fiscal Lisandro Artacho. Los apuntados por los allanamientos fueron parte de un grupo de personas que estuvo en el lugar de la golpiza y se fue antes de que llegue la Policía. Es decir, los ahora buscados no estaban entre los primeros demorados.

La causa se investiga como una "tentativa de homicidio" y está vigente una orden de captura para los dos taxistas restantes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se detuvo a un taxista y se busca a otros dos por la golpiza a Flavio, un contador de 43 años.

¿Quién es la víctima? La víctima es Flavio, un contador que fue agredido y está internado en el HECA.

¿Cuándo sucedió? La golpiza ocurrió hace 10 días.

¿Dónde ocurrió el hecho? El incidente tuvo lugar en Rosario.

¿Cómo se está investigando? La causa se investiga como "tentativa de homicidio" y se realizaron cuatro allanamientos a pedido del fiscal Lisandro Artacho.

¿Por qué se produjo la agresión? La agresión se produjo tras una disputa relacionada con el pago de la tarifa y una propuesta sexual.

