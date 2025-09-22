Discusión y golpiza: allanan y detienen a un taxista y buscan a otros dos
Es por el ataque a golpes a un contador de 43 años el sábado 13 de septiembre en la zona de Oroño y Montevideo.
22/09/2025 | 09:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El lugar en el que agredieron a Flavio.
Tras cuatro allanamientos, detuvieron a un taxista y buscan a otros dos por la golpiza que dejó a Flavio, un contador de 43 años, internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) hace 10 días. La víctima era el pasajero de una mujer que denunció que no quiso pagarle y le hizo una propuesta sexual a cambio.
Violencia en Rosario. Hermano del agredido por taxistas: "Nada amerita que lo golpeen hasta matarlo"
Lucas contó cómo es Flavio, el hombre que fue ferozmente golpeado por un grupo de choferes de taxis y pelea por su vida en el HECA. Pidió que los testigos sumen versiones y videos para esclarecer lo sucedido.
Los operativos fueron llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), a pedido del fiscal Lisandro Artacho. Los apuntados por los allanamientos fueron parte de un grupo de personas que estuvo en el lugar de la golpiza y se fue antes de que llegue la Policía. Es decir, los ahora buscados no estaban entre los primeros demorados.
Violencia en Rosario. Taxista que trasladó al pasajero golpeado: "Él estuvo mal por pasarse de vivo"
Paola, chofer del taxi que llevaba al joven brutalmente agredido por otros taxistas, reveló que él le hizo una propuesta sexual. La víctima de la golpiza pelea por su vida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). En la nota, el video del hecho.
La causa se investiga como una "tentativa de homicidio" y está vigente una orden de captura para los dos taxistas restantes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Se detuvo a un taxista y se busca a otros dos por la golpiza a Flavio, un contador de 43 años.
¿Quién es la víctima? La víctima es Flavio, un contador que fue agredido y está internado en el HECA.
¿Cuándo sucedió? La golpiza ocurrió hace 10 días.
¿Dónde ocurrió el hecho? El incidente tuvo lugar en Rosario.
¿Cómo se está investigando? La causa se investiga como "tentativa de homicidio" y se realizaron cuatro allanamientos a pedido del fiscal Lisandro Artacho.
¿Por qué se produjo la agresión? La agresión se produjo tras una disputa relacionada con el pago de la tarifa y una propuesta sexual.